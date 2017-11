'Los Increíbles 2': Publicado el primer tráiler de la secuela

Tras más de una década la esperada secuela de 'Los Increíbles' llegará a la gran pantalla el 15 de junio de 2018. La cinta de animación de Disney/Pixar centrada en la familia de superhéroes trae consigo a un nuevo miembro que además, también tiene superpoderes.



El tráiler lo publicó la propia Disney/Pixar a través de su cuenta en Twitter con el anunciando el tráiler con el siguiente mensaje: El tráiler de #LosIncreíbles 2 ya está aquí. El filme estará en 3D en los cines el 15 de junio de 2018.





The #Incredibles2 trailer is here. See the film in theatres in 3D June 15, 2018. pic.twitter.com/episnabztB