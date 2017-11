Ramón García volverá a dar las Campanadas de TVE

Ramón García volverá a formar pareja con Anne Igartiburu en las Campanadas de La 1 de TVE de este 2017. El presentador será el encargado de despedir este año en la Puerta del Sol junto a la presentadora vasca.

Feliz por esta elección, Ramón regresa a un espacio de sobra conocido por él. Para el presentador está será la decimosexta vez que dé la bienvenida al año nuevo en televisión mientras que será la quinta que lo haga al lado de Anne Igartiburu.

Tras ser 'baja' el pasado año en favor de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, Ramón García regresa a TVE. Y es que su ausencia no estuvo exenta de polémica. Muchos no entendieron que faltara en un año en el que se cumplían el 60 aniversario de la cadena pública y el 150 aniversario de la Puerta del Sol; algo que él mismo tampoco comprendió: "Dije que este año no me habían llamado porque había un cambio de dirección y había que entenderlo y encajarlo pero también he dicho que no serán mis únicas campanadas. Algún día me llamarán y yo iré encantado y sí que dije que me ha dado mucha pena que este año que era el 60 aniversario de TVE no hayan contado con una persona que justo este año cumplía 25 años trabajando que era yo".

Un sentimiento que no ha tenido que vivir este año pues TVE ha vuelto a confiar en él para dar las Campanadas. Como predijo Jordi Cruz el año pasado "volverá con su capa".