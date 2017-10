Gritos de "a tiro limpio" desde las pajareras del Pleno

Las pajareras del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia han vuelto a centrar hoy todas las miradas por el enfrentamiento que se ha vivido esta mañana entre miembros de la Plataforma ProSoterramiento y pedáneos y simpatizantes del PP durante el debate de una moción presentada por Psoe, Ahora Murcia y Cambiemos para pedir la retirada de las multas que están llegando a los vecinos de Santiago El Mayor por las protestas en las vías del tren.

Los ánimos ya han empezado caldeados a primera hora de la mañana cuando un grupo de afectados por las obras de la Alta Velocidad ha acudido al Consistorio para asistir al Pleno y se ha encontrado con que la mayor parte de los asientos ya estaban ocupados por pedáneos y expedáneos populares, una situación que ya se vivió en el Pleno de septiembre.

El momento de mayor tensión se ha vivido cuando el pedáneo de Alquerías, Francisco Zamora (PP), ha pedido desde las pajareras cuando estaba en el uso de la palabra el concejal de Cambiemos Sergio Ramos que intervenga «la Policía Nacional y la Guardia Civil» y a continuación se ha escuchado «a tiro limpio», declaración que en un principio se ha achacado a Zamora y que ha hecho que se se encendieran los ánimos entre los asistentes.

En ese momento, el portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquin Contreras, que se encontraba sentado junto a Zamora, se ha levantado de su sitio y se ha pasado a la segunda fila, molesto por unas palabras que habían intercambiado minutos antes.

Los concejales de la oposición han manifestado su malestar y ante el aumento del tono de las conversaciones desde las pajareras, el alcalde de Murcia y presidente del Pleno, José Ballesta, ha tomado la decisión de hacer un receso de 15 minutos para que se calmaran los ánimos. Sin embargo, Francisco Zamora ha hablado minutos después con LA OPINIÓN y ha negado que las palabras «a tiro limpio» hubieran salido de su boca y ha justificado que «la persona que lo ha dicho lo ha hecho sin maldad», señalando que el autor de esa frase ha sido un miembro de la propia Plataforma.

La falta de entendimiento entre los asistentes ha hecho que Joaquín Contreras y varios miembros de la Plataforma decidieran abandonar el Ayuntamiento visiblemente enfadados. El portavoz de este grupo de vecinos ha llegado a acusar a los pedáneos del PP de «venir a provocar» y ha dirigido sus acusaciones hacia la concejala Lola Sánchez, responsable del área de Seguridad, asegurando que fue ella la que prendió la mecha con sus palabras.

Finalmente la moción que ha desencadenado el enfrentamiento entre vecinos en las pajareras, la relativa a que se retiraran las multas por las protestas en las vías y se reprobara la actuación del delegado del Gobierno, no ha salido adelante al votar en contra los concejales del PP, los de Ciudadanos y el edil no adscrito Javier Trigueros. Durante su debate la concejala Lola Sánchez ha denunciado la campaña de acoso que están sufriendo varios miembros de la Corporación con escraches en sus viviendas y ha dicho que «no se puede tolerar que miembros de la Plataforma me amenacen con venir esta noche a mi casa».

El pedáneo de Alquerías ha confirmado esta tarde que va a presentar una denuncia por injurias y calumnias y que llevará copias de todos los tuit contra él, el audio del Pleno y una relación de tertigos que pueden confirmar su versión.