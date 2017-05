El UCAM se despide del play off en La Palmas

El UCAM CB Murcia se ha despedido de las posibilidades que tenía de alcanzar el play off por el título por la derrota sufrida en Las Palmas ante el Herbalife Gran Canaria (74-64) y el triunfo del Andorra frente al Valencia.

Los murcianistas han hecho un partido gris, con un inicio arrollador y un final dando la cara, pero en el ecuador se ha visto superado ampliamente por un rival con mayor profundidad de banquillo y una defensa al límite que los colegiados han permitido.



­­Primer cuarto

El UCAM Murcia ha realizado un primer cuarto brillante, con un Facundo Campazzo inspirado en la dirección, que ha repartido cinco asistencias. Los murcianistas han llegado a disfrutar de una renta de 0-12, momento en el que el Gran Canaria ha pedido un tiempoo muerto para tratar de romper la espectacular defensa de los hombres de Fotis Katsikaris. Un triple ha estrenado en el marcador a los locales casi con cinco minutos de juego, pero el base argentino ha continuado con su recital para llegar a cobrar una ventaja de 13 puntos (3-16, min. 6).

El Gran Canaria ha endurecido su defensa, pero el UCAM, con la segunda unidad ya en el campo, se ha matenido firme. Un triple de Llompart ha puesto el 7-21, aunque la respuesta ha llegado por parte de Kuric, con dos triples (12-23). Después de Planinic anotar dos tiros libres (14-23) y con 7 segundos por jugar, Pocius se ha 'tragado' un saque de fondo y le ha dado la oportunidad a los locales de tener el último ataque, en el que el Gran Canaria ha acotado más las distancias (16-23). En el ataque Campazzo ha recibido falta personal de McCaleb y el base argentino, a dos segundos del final, ha cerrado el primer cuarto con un tiro libre anotado (16-24).

Segundo cuarto

Las fuerzas se han equilibrado en el segundo cuarto. La defensa murcianista ya no ha tenido tanta efectividad y el Gran Canaria ha tirado de experiencia para acortar distancias. Un triple de Albert Oliver ha recibido rápida respuesta con dos tiros libres de Sadiel Rojas (21-28), pero en los siguientes cuatro minutos los universitarios solo han hecho tres puntos y el Gran Canaria se ha acercado peligrosamente (30-31, min. 18) después de una pérdida de balón. Dos tiros libres anotados por Hendrix han situado por primera vez por delante al Gran Canaria a 1:56 del final (32-31). La alta intensidad defensiva de los locales no ha encontrado respuesta en el UCAM, al que se le ha apagado la luz y se ha quedado con la frescura que le ha impulsado en el primer cuarto. Las 10 pérdidas de balón de los universitarios han sido un lastre demasiado importante. Sadiel Rojas ha dado un respiro con un triple desde la esquina (32-34) a un minuto del descanso. Rabaseda, tras un palmeo, ha empatado de nuevo el marcador (34-34), pero en el siguiente ataque el UCAM ha errado y ha permitido al Gran Canaria irse al descanso por delante del marcador tras anotar Albert Oliver dos tiros libres tras una falta muy discutida señalada a Clark (36-34).

Tercer cuarto

El UCAM se ha quedado sin gasolina en el tercer cuarto. El Gran Canaria ha abierto una brecha cada vez mayo, sobre todo a raíz de dos triples consecutivos de Pablo Aguilar que han puesto el 49-38 a 2:42 del descanso. Las excesivas pérdidas de balón y el desacierto en el tiro exterior, con muchos lanzamientos quedándose cortos, han propiciado que los locales se hayan encontrado cómodos, rompiendo el marcador. Katsikaris lo ha intentado con dos bases en pista, pero ni así ha logrado controlar el ritmo del encuentro, acabando el tercer cuarto con una desventaja de 16 puntos (57-41).

Último cuarto

Llompart ha acabado con la mala racha en el tiro exterior en el arranque del último cuarto, pero Pablo Aguilar ha respondido rápidamente y ha dejado al Gran Canaria con una cómoda renta (63-44). La reacción ha llegado de la mano de Facundo Campazzo, quien ha hecho dos triples consecutivos para situar el 65-52. Unos momentos de inspiración de Martynas Pocius han dado un hilo de esperanza al UCAM, que a 4:53 ha bajado de los 10 puntos de desventaja (67-58). Pero los locales han vuelto a marcar diferencias con un sobresaliente Kuric, que ha cortado la reacción y le ha dado el triunfo a los suyos por 74-64.

Campazzo, con 20 puntos, ha sido el único jugador con dobles dígitos en su cuenta personal, ya que el resto de jugadores del UCAM se han quedado por debajo de la decena.



PREVIA

El UCAM CB Murcia se niega a renunciar a sus opciones por ocupar el octavo puesto al término de la temporada. Las probabilidades de conseguirlo son pocas, pero los números y la inercia de la plantilla universitaria dicen todo lo contrario. El conjunto murciano ha firmado siete victorias en los últimos nueve partidos y el mejor momento de la temporada ha coincidio con la recta final de la liga ACB.

Por eso, la plantilla que dirige Fotis Katsikaris saltará hoy al Gran Canaria Arena, a las 13.00 horas (Movistar +, dial 195), dispuesta a quemar todos los cartuchos para acabar disputando las eliminatorias por el título de la Liga Endesa después de un inicio de campaña que parece ya olvidado. Si el cuadro universitario es capaz de vencer hoy sus opciones se mantendrían una jornada más pase lo que pase en el resto de pabellones. Pero una derrota, en cambio, le podría descolgar definitivamente de todas las cábalas.

El Bilbao Basket y el Morabanc Andorra, los dos equipos junto al UCAM que optan a la octava plaza, se enfrentarán al Ibersotar Tenerife y al Valencia Basket, respectivamente, por lo que si los de Katsikaris hacen los deberes podrían acercarse todavía más a la zona noble de la clasificación que ahora mismo ocupa el cuadro andorrano con dos victorias más que los murcianos.

No obstante, no será una misión sencilla. El Gran Canaria no pasa por un buen momento, después de enlazar ocho triunfos consecutivos en la ACB, y se juega en las últimas jornadas poder optar a una posición más alta en la tabla para afrontar unos cruces más benévolos en la lucha por el título. Además, será la cuarta vez que ambos conjuntos se vean las caras, puesto que también se midieron en la Eurocup, y en todas las ocasiones han sido los de Luis Casimiro, entrenador del equipo canario, los que se han hecho con la victoria. Por eso, el UCAM también tratará de poner fin a esta mala racha. Se espera que Martynas Pocius vuelva a estar disponible para el plantel universitario, después de que no pudiera saltar a la pista el pasado domingo en la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza por culpa de unas molestias en su rodilla.