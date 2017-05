El Murcia ya es equipo de play off

El Real Murcia ha cumplido en La Roda y ha logrado un triunfo que le permite clasificarse para el play off de ascenso a Segunda División tras empatar el Mérida. No obstante, los granas sufrieron durante casi una hora en tierra manchegas donde no se sintieron cómodos sobre el terreno de juego en ningún momento. Hasta que Armando, en el minuto 60, abrió el marcador con un golazo que puso todo de cara para los murcianos a partir de ese momento. Unos 2.500 aficionados se han desplazado con el equipo y han vibrado con el choque en la localidad manchega.

En la primera mitad el Murcia no se sintió cómodo sobre el terreno de juego en ningún momento. Los granas no lograron llevar las riendas del partido, pese a que contó con más llegadas que su rival, y La Roda intentó inquietar a los visitantes con varios acercamientos. Víctor Curto pudo abrir el marcador a la media hora de juego con un cabezazo que se marchó alto. Pero, sin lugar a dudas, Josema contó con la oportunidad visitante más clara. David Sánchez ejecutó un libre directo que el central remató y el portero Franco despejó sobre la línea. Rayco pudo cazar el rechace, pero la defensa de La Roda evitó el peligro. Algo no gustó a Vicente Mir y en el minuto 35 dio entrada a Elady por Roberto Alarcón antes de que se llegase con empate a cero al descanso.

En el segundo tiempo el equipo murciano saltó con los mismos miedos que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, el gol de Armando lo cambió todo. El centrocampista no se lo pensó desde el vértice del área y envió el balón a la escuadra en un disparo al que no pudo hacer nada Franco, portero de La Roda, en el minuto 57 (0-1). A partir de ahí el viento sopló a favor de los granas hasta el último minuto. El central Revert fue expulsado por doble amarilla en un salto con Golobart y Elady sentenció el duelo en tierras manchegas. En apenas dos minutos el extremo firmó dos tantos tras cazar un rechace después de un cabezazo de Sergi Guardiola y poco después ajustó un lanzamiento al palo tras una buena combinación con Curto dentro del área (0-3). Con los cambios, el duelo aflojó el ritmo aunque no fue impedimiento para que Diego Benito, con otro disparo ajustado a la escuadra dentro del área, redondeara la mañana con el 0-4.