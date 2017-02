Castilla-La Mancha no convoca oposiciones a maestro y UGT pide en Murcia que se cancelen

El Gobierno de Castilla-La Mancha no va a convocar, por ahora, oposiciones en Educación Infantil y Primaria, tal y como lo comunicó ayer a los sindicatos en la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de esa Comunidad.

Entre las razones esgrimidas por los manchegos, y que han contado con el beneplácito de los sindicatos, es que sigue sin haber Presupuestos Generales del Estado que definan la tasa de reposición. También que el escaso número de plazas que podrían ofertarse actualmente y el posible 'efecto llamada' desaconsejaban la convocatoria, tal y como explican los sindicatos Anpe y CSIF de esa comunidad.

También desde CC.OO en La Mancha se desaconseja una convocatoria que sería «precipitada y escasa», y añaden que, teniendo las fechas en la que estamos y que las oposiciones son en verano, es «muy probable» que este año no se convoquen.

Ante esta situación, el representante de FeSP-UGT en Murcia, Alfonso Vera, manifestó que van a convocar una serie de actuaciones para que la Consejería de Educación murciana rectifique y cancele los exámenes en la Región, insistiendo en que «va a provocar un efecto llamada en detrimento de las y los interinos docentes murcianos».

«Es un despropósito lo que ocurre en Murcia y no entendemos por qué no se pueden aplazar al próximo año cuando haya pruebas en el resto de las comunidades autónomas limítrofes», apuntó. El lunes, 13 de febrero, hay previsto una serie de actos para apoyar la desconvocatoria, «que es lo que quieren la mayoría de los interinos», dijo Vera.

El portavoz de UGT en Educación, defendió, una vez más, que las plazas de oposición que deberían salir este año se guarden para otros años, con lo que sería más factible que los interinos de la Región se convirtieran en funcionarios.

En la misma línea se promunciaron ayer desde la Asociación de Interinos Docentes de Murcia (Aidmur).

Los sindicatos insisten en que no pasará nada si no hay convocatoria, porque las plazas no se pierden ni los centros educativos van a quedar desatendidos.

Sin embargo, no parece que la decisión de Castilla-La Mancha ni la petición de UGT vaya a cambiar la decisión de la Consejería. Fuentes del departamento que dirige Isabel Sánchez-Mora, dejaron claro que «no nos vamos a replantear» la OPE a maestro.

Asimismo, matizaron que Castilla-La Mancha «no ha dicho ni que sí ni que no convocarán sino que están a la espera de lo que dictamine el Ministerio de Hacienda».