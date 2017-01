Vigueras hace un cambio de cromos

«El Real Murcia es un reto para mí». «Un delantero se empieza a considerar bien a partir de los diez goles». Las palabras anteriores las pronunciaba Wilson Cuero el 18 de agosto, justo el día que era presentado como nuevo jugador murcianista. Cinco meses y pocos días después, el colombiano abandona Nueva Condomina por la puerta de atrás. La salida del futbolista, aunque era un secreto a voces, se confirmó en la mañana de ayer. Así, sin un gol en su casillero después de 975 minutos disputados, Wilson Cuero hace la maleta, aunque su destino no estará muy lejos. Posiblemente no tenga ni que cambiar de casa. Ya que a partir de ahora, y tal como adelantó esta redacción, jugará en el Lorca Deportiva de Tercera División.

Será el único de los futbolistas que abandonan la entidad murcianista que da un paso hacia atrás. Mientras que unos ya han encontrado acomodo en Segunda B (el último de ellos Titi, que vuelve al Logroñés) y otros están estudiando distintas opciones en la división de plata, Wilson Cuero se aleja aún más del fútbol profesional, al bajar a Tercera. Pero el colombiano se convertido en la gran apuesta del Lorca Deportiva, equipo gestionado por Pedro Cordero y Quique Pina, quienes además son socios de Joaquín Vigueras, representante del hasta ayer delantero del Real Murcia. Esta conexión es la que ha facilitado toda la operación, pero la salida de Cuero de la entidad murcianista no es la única operación que lleva entre manos el representante murciano con Deseado Flores, director deportivo grana. Y es que el intermediario de Ceutí también es el protagonista en la llegada del atacante Sergi Guardiola a Nueva Condomina. El jumillano, que forma parte de la cartera de futbolistas que maneja JVSports, ya tiene un acuerdo con el Real Murcia para lo que resta de campaña. Ahora solo falta que el Granada, que posee los derechos del jugador que en septiembre se marchó cedido al Adelaida de Australia, dé el visto bueno a la operación.

Quitando ese fleco, en Nueva Condomina ya dan por cerrada la incorporación de un futbolista que llegaría a préstamo hasta final de campaña y que durante ese período cobraría unos 80.000 euros. De hecho, el objetivo de los granas era no permitir la salida de Wilson Cuero hasta que no estuviese cerrada la incorporación de Guardiola, todo para no restar alternativas en ataque a Paco García. Posiblemente a lo largo del día de hoy, el Real Murcia, que está intentando incluir en el acuerdo de préstamo la opción de poder comprar los derechos del jugador en julio, haga oficial la llegada del delantero de 25 años.

Con esta operación, Vigueras, además de ayudar al Lorca Deportiva a obtener un delantero con cartel de Segunda B, pese a que su trayectoria va a menos, también consigue que Sergi Guardiola vuelva a la actualidad y coja caché para el próximo mercado veraniego. Y es que el delantero jumillano, conocido al ser despedido por el FC Barcelona por unos tweet ofensivos que escribió contra la entidad azulgrana, no consiguió hacerse un hueco en Segunda División con el Alcorcón. La pasada campaña llegaba al filial del Granada B, con el que jugó 19 partidos y metió 8 goles. Sus números no le valieron para que Paco Jémez le diese una oportunidad con el primer equipo. Al no tener ofertas interesantes del fútbol profesional al cierre del mercado, Guardiola tuvo que marcharse a la liga australiana. Con el Adelaida, uno de los equipos de la cola de la máxima categoría, ha jugado 1.222 minutos y ha marcado tres goles.