Pedro Saura, ministrable

A falta de filtraciones directas, probablemente porque Pedro Sánchez no había calculado la posibilidad real de ganar la moción de censura, todo son especulaciones y éstas derivan por obviedades. ¿Quién ha mantenido en nombre del PSOE los debates económicos en el Congreso contra las políticas de Montoro? Pedro Saura, portavoz al efecto; la última vez en el tú a tú sobre los Presupuestos del Gobierno, rechazados por los socialistas y ahora asumidos en mor de la estabilidad. No es extraño, pues, que ayer, medios como La Sexta o el diario económico Cinco Días, entre otros, colocaran al diputado murciano en el listado de los presumibles ministrables para la cartera de Economía y Hacienda (términos siempre unidos en los Gobiernos socialistas). Pero hay nombres con más solera y estatus, como el de Jordi Sevilla, que parecen ir por delante, lo cual no significa que, como ocurrió en la etapa de Zapatero, Saura no disponga de algún espacio en la Administración económica. El refrán que reza «en casa y en comunidad no demuestres tu habilidad» podría perjudicarle en este caso, pues el Gobierno que, al parecer, pretende Sánchez, emergerá del núcleo duro de su ejecutiva y del Grupo Parlamentario, lo que requiere dejar en puestos clave de ambos estamentos a políticos experimentados que puedan mantenerlos en una etapa tan complicada.