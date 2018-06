Las mujeres también existen

Es difícil encontrar referentes femeninos en la Historia cuando se busca con ojos masculinos. La Historia local, basada en hemerotecas y en crónicas, se ha dedicado a las cosas importantes y las mujeres no estamos en esas cosas. La historia de las mujeres se escribe con minúscula.

La investigación histórica basada en fuentes documentales y arqueológicas, a poco que sea honesta, descubre un panorama social, cultural, económico y de vida cotidiana variado, diverso y mucho más rico de lo que la historiografía tradicional nos ha querido mostrar.

La historia de las mujeres es una historia de olvidos, de silencios. Sin embargo, las mujeres invisibles en el ámbito local ´hacían cosas´ y resulta doloroso que cuando se homenajea a personajes como Alfonso X y Jaime I no se acuerden de la reina Violante, propietaria del Real de Monteagudo y del convento de Santa Clara. Resulta triste que cuando, por ejemplo, se propone la rehabilitación de la noria de La Ñora, no se acuerden que fue doña Mencia de Cerveto quien pidió permiso al concejo murciano para construir la primera rueda, o que Lucrecia Lisón también fue fundadora de El Palmar. Resulta ofensivo que cuando el Consistorio murciano se decide a recordar a Elisa Séiquer dándole su nombre a una plaza, no tengan en cuenta que tienen que rotular la calle y pasen años hasta que se coloque el pertinente letrero.

Es para mirárselo el que en la cultura local ´oficial´, sea muy complicado programar exposiciones individuales de mujeres e incluso que en las colectivas o en las retrospectivas su presencia sea testimonial. Cuando se organizan eventos, conferencias, jornadas o congresos las ponentes escasean e incluso lo que es más grave: se organizan eventos sobre mujeres sin mujeres. Esas actitudes masculinas, a estas alturas, me hacen reír, si no fuera por lo injusto que me parece.

Quiero pensar que esos olvidos no son intencionados. Quiero pensar que la inercia de los tiempos es lo que lleva a obviar al ´otro 50%´ de la humanidad.

Por otro lado, en los últimos tiempos, las investigaciones sobre mujeres hechas por mujeres y dirigidas a mujeres están creando una burbuja extraña. En mis muchos años diseñando y realizando actividades culturales siempre he defendido que es fundamental hacer partícipe a los hombres de nuestros proyectos, principalmente porque las mujeres no necesitamos que nos cuenten cómo somos, lo que necesitamos es que los hombres sepan cómo somos, cómo pensamos y cómo contribuimos y hemos contribuido durante generaciones al mantenimiento de la cultura, de las tradiciones y de todas esas cosas insignificantes a las que las mujeres de todas las épocas se han dedicado.

Las mujeres no necesitamos que nos homenajeen cómo si fuésemos seres mitológicos o santas. Creo que las mujeres preferimos estar a ras de suelo; preferimos estar en el mundo, junto a los que toman las decisiones. Queremos dejar de ser invisibles.