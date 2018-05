Pequeño gran caos

Es una evidencia, a todas las edades y casi sin condición, nuestra dependencia de los teléfonos móviles y sus similares aparatajes portátiles. El indigente de la esquina pedía el otro día una limosna describiendo su pobreza total exhibiendo un cartel en el que se podía leer: «Una limosna, por Dios, que soy tan pobre que ni móvil tengo» (por un afán didáctico me permito arreglarle las faltas de ortografía); puede ser que el dichoso teléfono sea de una necesidad tan vital que su ausencia pueda considerarse un destemplado acontecimiento humano, un vacío irremediable, el producto de una soledad, un caos para la vida doméstica, laboral u organizada. Es lo que hay y está comprobado.

Lo que me atrevo a contarles de mi propia intimidad personal es una historia breve pero angustiosa; mi teléfono, ya con demasiados años, es el único elemento que ha superado mi reticencia a las nuevas tecnologías; él y alguna cosa más como el ordenador necesario, pero no utilizo, casi por principios, las redes sociales, ni facebook ni twitter ni instangram. Me pasman, creo que no sé escribir, ni siquiera correctamente, sus nombres. Por supuesto, el lenguaje técnico me supera desde el primer momento; las gigas, la memoria de ram; el wiffi, alguna vez he oído decir «ahora la memoria está muy cara» (se refería a la del disco duro y no a aquella gratuita que nos sirve para recordar).

A lo que quería contarles. Mi móvil me venía avisando. «En 15 días su servicio de wassa-app deberá ser actualizado»; a los 7 días, repetición del aviso con más apremio por mi parte que sabía que encontraría dificultades para salvar la situación. Ya se acercaba la pequeña gran desgracia: «Deberá actualizar la aplicación en 48 horas». Le dejé llegar al final y el wassap se hizo imposible. Justo cuando vencen los días, a las doce de la noche. Me puse entonces a intentar arreglar de forma ignorante; aquí y allá, después de un tiempo de nervios sin dar con la tecla la pantalla me ofrecía 'desactivar'; pensé en absurdo por un momento que desactivando sería más fácil activar. Otro error. El teléfono, la tarjeta SIM y la madre que lo parió terminó de descomponerse en mis manos. Noche por delante sin conexión con el mundo. No tengo teléfono fijo por no engordar a la Teléfonica de Zaplana y vivo solo porque así lo han queridos los hados del destino. Pensé en advertir de mi estado de incomunicación: «Pondré unos correos electrónicos a los hijos», «No me pasa nada, estoy sin móvil».

Concedo al móvil tal protagonismo que he ido prescindiendo de relojes; uno por la correa, otro por la pila, etc. Me encerré en la noche esperando el día para llevar el dichoso móvil a la tienda de informática. El wassapp me resulta necesario, dependo de él para el trabajo o la cortesía, para la familiaridad. Ese es el problema. Esperé la llegada del día sin saber en qué hora vivía, amaneció nublado y la rendija de sol habitual de la ventana no me sirvió para saber la hora. Tuve que abrir el ordenador para conocerla.

En la tienda de informática, saturados por el mucho trabajo, han tardado 48 horas en arreglarme el móvil. En ese tiempo no me atrevía a coger el coche sin llevar móvil; a vivir la vida con libertad, estuve angustiado, ansioso, subí mi tasa habitual de ansióliticos; el mundo me parecía inalcanzable y yo un desvaído de la fortuna. Un huérfano. Desde lejos se verá exagerado, pero les aseguro que es una catástrofe quedarse sin móvil un par de días. No prueben por curiosidad, se pasa mal y eso demuestra nuestra debilidad y dependencia, nuestra fragilidad. Por supuesto, al recobrar la conexión, decenas de avisos de terror: «¿Dónde estas? ¿Te pasa algo?». Ni a mi mayor enemigo.