Israel, una democracia camino del Apartheid

Israel es un Estado que nunca debería haber existido. De hecho, su proclamación como Estado independiente se adelantó a la posibilidad de que la ONU renegara de la resolución que le había dado carta de naturaleza al mismo tiempo que su alter ego, el Estado Palestino. El sionismo fue un delirio decimonónico, como tantos otros delirios nacionalistas más o menos inviables en el terremoto emocional que se desató en el entorno romántico del fin del siglo. Como tantos otros inventos nacionalistas y racistas de nuevo cuño, como el vasco de Sabino Arana o el secesionismo catalán, nunca hubiera tenido la más mínima oportunidad de devenir en algo parecido a un Estado real si no hubiera sido por las extraordinarias circunstancias históricas que acontecieron en las décadas siguientes.

La primera de ellas fue la Revolución Rusa, que conmocionó a los imperios europeos enfrascados en la ardua tarea de enfrentarse unos a otros hasta la aniquilación de sus mejores hombres en el barro de las trincheras excavadas en Yprés. Los dirigentes británicos llegaron a la conclusión de que tanto judío en el directorio bolchevique no podía ser ninguna casualidad, así que a la salida de un consejo de ministros emitieron una solemne Declaración a través de su portavoz Balfour, dando su apoyo al invento sionista de la patria prometida en Palestina. Con esto esperaban que los Lenin y los Trotski les agradecieran el gesto y se inclinaran por continuar la guerra de su lado contra los imperios centrales. Al fin y al cabo, qué importaba regalar un trozo más o menos grande de un imperio turco en descomposición si eso les ayudaba a ganar la partida de la Gran Guerra.

El gesto no sirvió absolutamente de nada, porque antes que judíos, Lenin y Trotski eran ante todo revolucionarios, y lo único que les importaba era la conquista y consolidación del poder en Rusia. No caerían en el mismo error que los mencheviques, apoyando por patriotismo la continuidad del esfuerzo bélico, que les costó la pérdida del Gobierno y todo atisbo de poder. Los judíos bolcheviques les hicieron un corte de mangas a los británicos y franceses y siguieron a lo suyo, o sea, combatir a los rusos que no pensaban como ellos, sus auténticos enemigos. Al fin y al cabo, los adversarios teutones les habían facilitado el paso franco en un tren clausurado desde Suiza para que desestabilizaran Rusia y eso les permitiera liberar el frente oriental para poder concentrarse en el occidental. A punto estuvo de salirles estupendamente la jugada de ajedrez.

Aquel malentendido y la declaración Balfour dio grandes alas al movimiento sionista. Los judíos, perseguidos con ferocidad en Rusia y en tantos otros países, empezaron a emigrar, esta vez en grandes oleadas o aliyot a Palestina, contando con que algún día la promesa de una nación propia en el territorio bíblico se haría realidad. Cuando los británicos se dieron cuenta del grave error que habían cometido, poniendo la semilla de futuros enfrentamientos con los países árabes (sus aliados de conveniencia reclutados por el enigmático y providencial Lawrence de Arabia) intentaron dar marcha atrás, pero se encontraron con la feroz resistencia del terrorismo sionista, precursor de todos los terrorismo modernos e inventor de sus inmisericordes estrategias, concretadas en atentados tan sangrientos como el del Hotel Rey David.

Finalmente, gracias a la compasión y el apoyo de los norteamericanos, conmovidos hasta las entretelas por las terribles imágenes de la Shoa (las masacres perpetradas por los nazis en los campos de concentración), los israelíes proclamaron su Estado en el corazón de los territorios árabes y comenzaron una implacable y eficiente construcción nacional, forjada con la sangre de los soldados judíos enfrentados en batallas de reminiscencias bíblicas a los ejércitos de los países árabes, los más ineptos y cobardes que el mundo haya conocido nunca.

Así Israel, un Estado definido en 1975 como racista por la ONU en la declaración 3379, se ganó por las bravas su derecho a la existencia como tantos otros Estados que se han forjado en el sangriento crisol de guerras y batallas a lo largo de la historia. Los países árabes tuvieron su oportunidad de acabar con Israel y probablemente aquel Estado incipiente habría sido una mera página de la historia como tantos protoestados fallidos que nunca cuajaron. Pero no fue así, y negar el derecho a existir de Israel no deja de ser en la actualidad un ejercicio de melancolía inútil para perdedores irredentos.

La paz debería haber sido el fruto amargo de estos hechos históricos contumaces y consumados, y debería haber sido aceptada definitivamente y en los términos exigidos por los vencedores por la mayoría del pueblo palestino, respaldada por los países árabes que realmente importan y certificada por el apoyo de Occidente, excepto que la ceguera de todos ellos y la resistencia contumaz de la ultraderecha sionista han conseguido hacer llegar el conflicto a un punto en que la solución de los dos Estados ya no es viable, y se abre paso irremediablemente la del Estado único.

El problema es que esta segunda solución aboca a un apartheid a las mismas puertas de Europa, ya que los gobernantes sionistas nunca permitirán que la inevitable mayoría árabe (que se abriría paso por razones de lógica demográfica en pocos años) acabe teniendo su reflejo lógico en una mayoría de gobierno. Esto lo tienen claro los dirigentes israelíes, aunque presuman todos los días de ser una democracia liberal de libro rodeada de países autoritarios, y es la razón última por la que Palestina parece condenada al limbo de la no existencia, en el marco de una ocupación colonial absolutamente anacrónica. En este tema, los aliados naturales de la ultraderecha sionista no son otros que los fanáticos evangelistas norteamericanos que, de la mano de su líder supremacista Donald Trump, no han dudado en apoyar una agenda política que conduce inevitablemente al apartheid de la población árabe en un futuro Estado de Israel unificado. Pensándolo bien, el tal Balfour perdió una magnífica ocasión para quedarse calladito, y el mundo una gran oportunidad de enriquecerse intelectual y materialmente con la diáspora judía.