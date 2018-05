No se me pongan nerviosos

No pasa nada, por favor. Que nadie se ponga nervioso. Que esta noche es la final de la Champion y hay que tenerlo todo dispuesto: las cervezas, una cena en toda regla, los nervios a flor de piel y la sorna a punto para meterse con los culés, que encima de independentistas se han quedado solamente con dos copas menores.

Que si han condenado al PP, era previsible y antiguo. Que si han condenado a Bárcenas, pero qué se había creído ése de quien ustedes nombran y que dejó sus cargos hace ya mucho tiempo. Que si empapelan a Francisco Correa, oiga, no sé de quién me hablan. Y de Jesús Sepúlveda o su entonces mujer, Ana Mato, pues que ya no son del PP, aunque la nombráramos asistente de un europarlamentario murciano al que queríamos mucho en Génova. Que si nos hemos lucrado con la Gürtel, ¡ay, Señor, pues qué quiere que le diga! Eso es cosa del pasado.

Y lo de Zaplana, un señor que estaba montando Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y que lleva mucho, mucho, muchísimo tiempo fuera del PP. Tanto que hace menos de dos años el Gobierno regional de uno de los nuestros, Pedro Antonio, para más señas, lo aupó al Consejo Social de la Politécnica de Cartagena. ¿Pero no ven que nos lo tomamos tan en serio que lo destituimos, como si nosotros mandásemos en ese órgano universitario? Pintaba tan poco como Martínez Pujalte, que lo de ser comisionado para Asuntos Económicos era por aquello de encontrarle acomodo en esta Región, ¿no ven que hemos sido siempre muy hospitalarios?

No me digan más, porque seguro que me sacan lo de la imputación/investigación a tres exconsejeros de Gobiernos del PP por un mal asunto que llaman Novo Carthago. Pues qué quieren que les diga. Pero si esos no pintaban nada en el partido. Pero nada de nada. Y además iban por libre, como todo el mundo sabe que pasaba en los Gobiernos de Valcárcel desde que Valcárcel fue Valcárcel y nombraba a la gente en sus Gobiernos. Que aquí siempre hemos mirado por los intereses públicos y nunca por los grupos de poder, presión o de beneficios para pocos a costa de muchos. Que los acusen de usar sus cargos para promover proyectos de ese tipo es una maledicencia de la oposición, que nunca se ha sentido murciana hasta la médula como nosotros. ¿No ven que los empresarios, regantes, agricultores, exportadores, rejoneadores y de oficios varios han estado siempre con nosotros? Algo habremos hecho bien, ¿no?

Pues por todo eso y un poco más, lo dicho: no se me pongan nerviosos. Que este mal tiempo siempre llega a su fin. Siempre nos quedará Ciudadanos para encontrar cobijo. Porque al fin y a la postre, son nuestros herederos naturales. Cambiar, lo que se dice cambiar, poco, lo justo, que nosotros siempre hemos sigo gente de orden. Hay quien solamente ve españoles por todas partes. Ni rojos ni azules. Solo españoles. Otros vemos únicamente murcianos. Ni caciques ni siervos. Solo murcianos. Y de ahí a que todo cambie para que todo siga igual, apenas queda un paso. No lo den, de verdad, que es muy cansino todo. No pasa nada. Aquí paz y después gloria.