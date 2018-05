Contaba hace algún tiempo la historia de esa mujer que tras congelar uno de sus óvulos, pues se temía una muerte inminente, como así sucedió, fue madre de un hijo que nació nueve años y nueve meses después de fallecer. A los nueve años de su muerte el óvulo fue descongelado y tras ser fecundado con semen del viudo, se implantó en el útero de la hermana de la fallecida, que a los nueve meses dio a luz una sana niña. Los jueces norteamericanos dieron la maternidad a la madre biológica. Y decía yo que a partir de entonces frases como ¡viva la madre que te parió! debería ser mutada en ¡viva la madre que te engendró!

Pero ahora hay un adelanto más y esta vez en la mismísima España, porque la Audiencia de Lleida acaba de otorgar a un niño su derecho a tener dos madres. Lo primero que se me ocurre es que nuevamente frases milenarias han pasado a la historia, puesto que ya no vale eso de madre solo hay una y a ti te encontré en la calle. No, queridos lectores, madres hay más de una. El caso se trataba de dos mujeres que siendo pareja de hecho, decidieron tener un hijo vía reproducción asistida, a través del óvulo fecundado de una de ellas. Pero como el amor a veces no dura eternamente, se separaron cuando el niño había cumplido ocho años (ahora tiene nueve). La madre biológica, que en este supuesto es la misma que lo parió, pretendió que su ex pareja no tuviera ningún derecho sobre él. Por lo que la no madre biológica acudió a los tribunales que le acaban de dar la razón. En un primer momento el juzgado no se la dio, y falló a favor de la madre biológica, pero la Audiencia, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha dicho que ambas mujeres acordaron tener ese hijo como consecuencia de un proyecto en común, por lo que el niño tiene derecho a dos madres. Al parecer la prueba testifical fue clave para esta decisión judicial, ya que todos los testigos depusieron en el sentido de que ambas mujeres se comportaban como verdaderas madres con el niño, mientras estuvieron juntas y hasta antes de nacer, porque la madre no biológica siempre acompañaba a su pareja a todos los trámites médicos y pagaba su parte del tratamiento necesario para la reproducción de fertilidad. Por lo que, concluyen los jueces y el fiscal, que negar la existencia de dos madres causaría un grave perjuicio al niño, al haberse criado con el cariño y el apoyo de las dos mujeres. E incluso la sentencia insta al Registro Civil a inscribir al niño con los apellidos de las dos mujeres para que coincida la realidad registral con la realidad sentimental y para que el hijo no se vea privado de una parte de su familia, en este caso de una de sus madres, con las consecuencias tanto interiores como legales de apellidos y hereditarias que en su momento puedan corresponder al menor.

Así pues de, 'cosas veredes, amigo Sancho, que faran fablar las piedras' del Cantar del Mio Cid (pues parece que no figura ad literam así en El Quijote), pasando por lo de 'hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad', de La Verbena de La Paloma, se ha pasado a ser una realidad social y maternal el hecho de que un niño tenga no una, sino dos madres, sin necesidad de que ninguna de ellas sea considerada como padre, pues el cariño y cuidados son iguales independientemente del sexo de los progenitores.

Aún no se está ante una sentencia firme, por lo que puede variar aún esta teoría de las dos madres, si es que se recurre por la madre biológica la resolución de la Audiencia de Lleida. Pero es seguro que esta doctrina no avanzará tanto como para ser aplicable a dos amores.