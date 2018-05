La encuesta que viene

"Los grupos parlamentarios se enfrentan este mes al resultado del sondeo del Cemop para la Asamblea Regional, en el que se ha incluido al partido de Garre, y preguntas sobre la opinión de los murcianos sugeridas por PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos"

Si durante uno de estos días le llaman por teléfono o le paran por la calle para preguntarle a quién va a votar usted en 2019, no lo tome como una ataque a su intimidad. Serán, sin duda, los chicos y chicas del Cemop, que están haciendo el trabajo de campo para dar cumplimiento al convenio con la Asamblea Regional mediante el que la empresa demoscópica se compromete a hacer entrega al Parlamento autonómico dos encuestas al año con las que auscultar a la opinión pública murciana.

Durante los últimos meses algunos comentaristas políticos hemos sido invitados por whatsapp desde instancias extrainstitucionales a que reclamáramos que el Cemop se encargara de contratar con la Administración este servicio, sin duda necesario para contar con datos objetivos acerca de la intención de voto de los ciudadanos y de las prioridades que éstos establecen en relación a los problemas a resolver. Yo me resistí a hacer seguimiento de esa campaña porque, aun considerando que es necesaria la existencia de barómetros objetivos que no estén condicionados por quienes los encargan (habitualmente los propios partidos), no veía que tuviera que ser precisamente el Cemop el adjudicatario imprescindible de una institución pública. Puestos a que la Administración, con todos los grupos políticos parlamentarios de acuerdo, encargara encuestas de opinión, no tendría que estar previamente determinado el instituto al que se las adjudicara, mucho menos en un tiempo en que hay sociólogos especializados hasta debajo de las piedras.

Un concurso abierto habría sido la primera señal de objetividad e independencia para considerar esos conceptos en el resultado final de los sondeos. Es verdad que el Cemop cuenta con una larga experiencia, e incluso es pionero en estas lides, pero esto no significa que deba tener necesariamente la exclusividad de las iniciativas institucionales ni que la Administración deba ampararse para contratarlo en el beneplácito de periodistas que tienen fichados a sus gestores de tertulianos en sus programas de radio. Hay quien ha dado a LA OPINIÓN lecciones de periodismo acerca de cómo debía enfocar el ´caso Micol´, por ejemplo (es decir, quitándole el foco), después de que nos recomendara que presionáramos a la Asamblea para que contratara al Cemop. El periodismo como amiguismo en uno y otro caso.

Dicho lo cual, afirmo: los del Cemop son cojonudos, sólo que si los periodistas reprochamos a los políticos que hagan contratos a dedo a sus amigos, no deberíamos hacer excepciones instando a aquéllos a que contraten a los nuestros. Vale ya.

Las preguntas de mayo. La primera encuesta está en marcha. Se hará pública este mes, y la próxima, allá por octubre. Se supone que contendrá las preguntas correspondientes a la intención de voto y a la valoración de líderes. No los que podrían venir llegado el caso de las elecciones (recordemos que Ciudadanos y Podemos tendrán que hacer primarias), sino de los actualmente existentes. Más uno, extraparlamentario de momento: Alberto Garre. Los grupos parlamentarios han tenido el detalle de no excluirlo, más que nada porque a todos ellos les interesa conocer el alcance potencial de su opción. Sin embargo, el partido de Garre no ha podido incorporar, como los ya parlamentarios, preguntas anexas a las propiamente electorales. Veamos las que han propuesto los partidos con asiento parlamentario. Cada uno, como puede deducirse, con su copla.

Así, Ciudadanos ha encargado al Cemop que pregunte a los murcianos si consideran que hay suficientes instrumentos sobre transparencia, buen gobierno y participación ciudadana y para proteger a quienes denuncian supuestos casos de corrupción. Y quieren que se pregunte directamente si en relación al resto de España perciben que hay más o menos corrupción que en la Región de Murcia.

La pregunta encargada por el PSOE es breve: ¿Cómo valora la gestión del Gobierno regional respecto al Mar Menor? Podemos, por su parte, se interesa por el diagnóstico que ofrece la opinión pública acerca de la situación de bienestar personal de cada ciudadano encuestado: ¿Ha notado mejoría en su situación económica en los últimos dos años? Y otra más: ¿Considera que el Gobierno regional está poniendo las medidas oportunas para la igualdad de género?

Y finalmente está el PP, interesado por una cuestión poselectoral. Interroga a los murcianos acerca de si entienden, dado que se prevé tanto en la Comunidad como en la mayoría de los Ayuntamientos que no habrá mayorías absolutas a consecuencia del fraccionamiento derivado del multipartidismo, que debe gobernar la lista más votada o, por el contrario, es consecuente que lo haga una coalición de las opciones minoritarias que sumen entre varias la mayoría necesaria.

En resumidas cuentas, cada grupo atiende a sus estrategias particulares, como corresponde, y a la vez cada uno de ellos da pistas a los demás acerca de lo que es de su interés más directo. El resultado, muy pronto. Y se supone que será de los más riguroso, no sólo porque se trata del acreditado Cemop, sino porque éste trabaja por encargo de todos. Atentos a sus pantallas.