Garre, al estilo Podemos

"El expresidente de la Comunidad, al igual que Pablo Iglesias, atrajo a centenares de personas de distintas corrientes ideológicas al Paranifo de la Universidad y convirtió al PP en el blanco de sus críticas, así como cosechó vítores y aplausos con un lleno hasta la bandera".

Solo le faltó la música de Vetusta Morla y La Polla Records para hacer una presentación idéntica a la que hizo Pablo Iglesias hace cuatro años para presentar a su partido. Podemos eligió el mismo escenario que Alberto Garre para la puesta de largo del partido con el que pretende concurrir a cuantas elecciones se convoquen. El Paraninfo de la Universidad acogió hace unas semanas a Somos Región, la formación que lidera el expopular y expresidente de la Comunidad Autónoma.

Garre, al igual que Pablo Iglesias, atrajo a centenares de personas de distintas corrientes ideológicas y convirtió al PP en el blanco de sus críticas. Y en una idéntica oración cosechó vítores y aplausos con un lleno hasta la bandera y con saludos a pie de calle para todos aquellos que no pudieron entrar al recinto por ser de aforo limitado, un espacio pequeño desde el que Somos pretende ser el revulsivo que necesita la Región de Murcia como Podemos pretendió ser, en su momento, la esperanza de una España mejor.

Sonaba Golpe Maestro, de Vetusta, cuando entraba Iglesias ante un público con ganas y casi ya entregado después de oír repetidamente la música de La Polla y esa canción, que es casi un himno para los podemitas. La misma sensación debió sentir Garre cuando hizo su aparición y vio a más de mil personas esperando sus palabras. Otro golpe maestro, pero no desde la izquierda, es lo que teme el PP de Somos Región, el nuevo partido del otrora presidente de la Comunidad y militante de los populares a los que conoce mejor que nadie. Sabe, por tanto, de sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y desde el flanco desde el que atacar.

Otra de las similitudes con el partido de izquierdas, aunque parezca mentira es el nombre: Somos. Una palabra que tiene un claro significado para los podemitas. De hecho, existe un sindicato, nacido desde las bases de Podemos, que arrancó en Madrid y que se ha ido extendiendo con los años como una mancha de aceite hasta llegar también a la capital de la Región, que fue bautizado hace años con ese mismo nombre. En el ayuntamiento de Murcia ya tiene sus propios representantes (se denomina Somos Sindicalistas) que, al parecer, son unos escindidos de CC OO, y que están realizando un trabajo de campo muy bueno, yendo a los centros de trabajo de aquellos servicios públicos en los que los funcionarios tienen un papel fundamental o hay descontentos.

Al igual que Podemos, el partido de Garre podría morir de éxito con unos nubarrones en el horizonte que amenazan chaparrones. La captación de militantes y personas que colaboren se les ha desbordado y se han acercado al nuevo partido personas que antaño tuvieron responsabilidades públicas y que están muy significadas por su gestión y por pertenecer a los equipos de gobierno que ahora el expresidente critica. La entrada, por la puerta de atrás de esas personas, ha llevado a que un relevante y mediático miembro ´fundacional´ tanto de la Plataforma Cívica, que dio germen al partido, como a la propia formación política, se haya tomado vacaciones y no quiera saber de momento nada de Somos Región. Por nadie pase.



Nubarones. Y si el partido de Garre tiene ciertos nubarrones encima, no menos incierto es el futuro de Ahora Murcia. La formación de izquierdas ha apostado fuerte por la concejala Ángeles Moreno Micol tras las informaciones periodísticas sobre sus negocios privados antes de que fuera representante público. Este grupo es el segundo revés que recibe en menos de un año tras la salida de Luis Bermejo, quien se fue, expulsado del grupo, por sus negocios privados antes de ser edil. Otro que tenía nubarrones encima era el PP por el caso Roque, que solventó con la dimisión del que fuera concejal de Fomento, que va camino de convertirse en mártir. La portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, ha exigido que el PSOE le pida perdón tras haber archivado el fiscal la denuncia por los audios que dieron lugar a la caída del político. Pese a no estar ya en la corporación, sus compañeros de filas no lo olvidan y quedan con él de vez en cuando. Hace unos días estaban departiendo con él en un banco de la Glorieta el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez Oliva, y el de Educación, Rafael Gómez. Además, su despacho aún no ha sido ocupado. ¿Se convertirá en santuario y lugar de peregrinación?

Chacón una a los socialistas. La que fuera primera ministra de Defensa de este país y fallecida prematuramente en 2017 logró lo que muchos militantes llevan intentando hacer desde hace años: coser. El pasado viernes la Fundación Internacional de Derechos Humanos, en colaboración con Pedro López, exportavoz del ayuntamiento de Murcia y actual secretario regional de Movimientos Sociales, además de amigo de Carme Chacón, le organizaron un homenaje civil. En ese acto se mostraron unidos distintos sectores socialistas en torno a una mujer muy significativa de su partido. Sus familiares también estuvieron presentes y el alcalde de Murcia, José Ballesta, que también le dedicó unas palabras, recordó que cuando fue a reunirse con ella a Madrid le llevó de regalo un belén murciano. A Chacón, según dijo, le encantó el presente. Una mujer fuerte, y a la vez sensible y empática, que logró romper su techo de cristal. Y así fue retratada por sus más estrechos colaboradores, que vinieron a la Región desde Cataluña para dar testimonio de su legado.

El doctor Serrano se queda solo. El médico del Morales Meseguer que cuenta con el apoyo de la dirección de Princesa, finalmente será el secretario de la agrupación de Murcia, que lleva sin patrón desde hace casi un lustro. Su contrincante, Federico Pastor, de la agrupación de Espinardo, ha decidido retirarse de esta carrera de primarias y dejar el campo libre a José Antonio Serrano, que el viernes también acudió al homenaje de Carme Chacón. Lo más probable es que Serrano sea también el cabeza de cartel del PSOE en el municipio de Murcia en las elecciones municipales de 2019.