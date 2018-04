Avisperos políticos

En una mesa larga, al estilo boda de película al aire libre, se sentaron o estuvieron esquinados el pasado Lunes Santo, en el ´vermú nazareno´ de San Antolín, distintos protagonistas del PP que, a los que no están en el meollo político les daría igual, pero a los que están en la pomada les parecería increíble.

Las avispas son insectos tremendamente peculiares, hermosas en muchos casos con sus casitas casi de papel colgadas de cualquier sitio, y molestas en otros, sobre todo, cuando creen que son atacadas. Lo mejor, cuando se observa que están en actitud beligerante, es pasar de ellas, hacerse el sueco y no prestarle la más mínima atención. Es decir, comportarse como si no pasara nada. Eso fue lo que les ocurrió el pasado Lunes Santo a los que acudieron al ´vermú nazareno´ convocado tras el besapié en el castizo barrio de San Antolín de la capital.

En una mesa larga, al estilo boda de película al aire libre, se sentaron o estuvieron esquinados distintos protagonistas que, a los que no están en el meollo político les daría igual, pero a los que están en la pomada les parecería increíble. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de un lado; en el centro representantes de la curia junto al alcalde de Murcia, José Ballesta, y su séquito, y cerrando la estampa los concejales capitalinos Maruja Pelegrín y Rafael Gómez, que estaban pegando la oreja con el que fuera regidor murciano veinte años y secretario regional de los populares, Miguel Ángel Cámara, y con el que ostentó distintas responsabilidades tanto en el PP como en gobiernos de Valcárcel, además de ser delegado del Gobierno. Joaquín Bascuñana tuvo ocasión de estar frente a frente a su homólogo actual, Francisco Bernabé, que estaba de lo más amigo con López Miras. Una imagen increíble para muchos, que consideraron que mejor jugar al despiste que meterse en este avispero político por si los picotazos empezaban a llegar. Algunos de los protagonistas también pusieron ´cuerpo muerto´ y se resignaron a compartir la mesa con indiferencia hacia ciertos comensales no gratos. Se da la circunstancia de que tanto Ballesta como Cámara procesionan en la cofradía del Lunes Santo en pasos distintos, aunque no intercambiaron prácticamente gesto alguno y nadie preguntó al exalcalde sobre cómo afronta su paso por el banquillo y cómo se siente después de que el caso vaya a juicio bastantes años después de haberse iniciado la investigación judicial sobre los convenios de la zona norte.

También dejaron imágenes increíbles y parejas extrañas las Fiestas de Primavera. En el Bando de la Huerta coincidieron en una misma carroza, la de El Ventorrillo, Maruja Pelegrín, titular de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro-Corchón, que han sido vistos varias veces juntos a lo largo de las Fiestas. También ha chocado la pareja política formada por Mario Gómez, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, y la edil de la formación naranja Pilar Muñoz, que han asistido juntos a distintos eventos. Hay algún que otro adversario político de los naranjitos que ha visto en esta ´extraña unión´ un distanciamiento del portavoz hacia Paqui Pérez, otra de las concejalas de Cs, en un contexto de división interna dentro de la nueva formación política, que ya sufrió una ruptura cuando se marchó del grupo Javier Trigueros (actualmente está en la corporación como concejal no adscrito).

Y si de avisperos hablamos, no hay que olvidar el del PSOE municipal. Tras varios años de desgobierno en el ámbito local de Murcia y con una dirección regional metiendo el hocico en las agrupaciones capitalinas, el segundo partido de esta Región se descuelga con un proceso de primarias doméstico con un candidato oficial e intentando que ni siquiera haya votación. Elegido por aclamación y punto. Olvidan los mandamases socialistas que los militantes de izquierdas son díscolos y que el ungido por la mano divina del ´aparato´ regional no cuenta con el beneplácito de las agrupaciones, que tienen a sus preferidas y preferidos. Uno de esos aspirantes, que podrían disputarle el sillón al doctor José Antonio Serrano, ya ha recibido un toque de los allegados a la dirección con formas poco éticas, que hacen un flaco favor a Diego Conesa y su equipo. Increíble que a estas alturas aún se utilicen esas artimañas. Qué harán si Susana Hernández, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, presenta hoy su candidatura. Tendrán que apretarse el cíngulo. Por nadie pase.