Queridos Reyes Magos...

Me llamo Rafaelito y como he sido muy bueno para este año quiero:

Un Parlamento Europeo eficaz, nombrado por Comisión legitimada, así como una -auténtica- coordinación integral de las políticas europeas reguladas por un nuevo Consejo que garantizará la simetría y la igualdad entre los distintos pueblos.

Modificación inmediata de la Política exterior y monetaria bajo el ejercicio de los Derechos Humanos definidos por la ONU.

Desarrollo del 0,7%. Modificación de los criterios de Maastricht y sus indicadores.

Reforma inmediata de Naciones Unidas e instauración de competencias ejecutivas en materia económica, financiera y monetaria. Normativa obligatoria global en materia de los derechos humanos definidos por la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Eliminación del dólar como moneda capital internacional.

Prohibición de la industria e ingeniería financiera y sus productos: no a las Over The Counter (OTC), no a los Credit Default Swap (CDS), no a las operaciones al descubierto y las ´alta frecuencia´. Eliminación del secreto bancario y de los paraísos fiscales. Incremento en el coeficiente de cajas y separación de la banca comercial de la de inversiones. Nueva regulación para banca internacional, con el impuesto sobre transacciones financieras en función de la utilidad social.

Impuestos globales al comercio internacional destinados exclusivamente para la Creación y Desarrollo de una Agencia Mundial de Medio Ambiente. Vinculación a finanzas personales, locales y a la micro-financiación. Protección obligatoria y efectiva social bajo criterios globales.

Creación de un Fondo de Restitución por políticas neo-liberales y coloniales y desaparición inmediata de las barreras del llamado Comercio Norte y prohibición del dumping.

Reducción inmediata -menos de 5 años- del 50% del gasto militar global, así como control y regulación en el sector armamentístico. Ejecución inmediata del G-8 en tareas de hambruna y desastres.

Ejecución del Plan Milenio y Desarrollo del UE-15.

Os dejo un vaso de leche y tres lazos para cada uno. El resto es para que yo desayune mañana, que la Perrinamala ha sido mala, y se ha comido los cereales. A los camellos, nada.

Un beso, Rafaelito.

P.d. También quiero una bici; la mía me la robó un señor muy malo. Malo, pero con bici.