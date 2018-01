Noche mágica, pero ¿para todos?

Seguro que todos recordamos una noche de reyes especial, aquella en la que los nervios no nos dejaban conciliar el sueño y nos decían que si no nos íbamos a la cama bien pronto, los reyes no pasarían a dejarnos todo lo que con tanta ilusión habíamos escrito y depositado en los buzones reales. La sorpresa, magia e ilusión de aquella mañana siguiente era indescriptible; ver los paquetes cerca de árbol o debajo de la cama cortaba hasta el aliento pensando si en su interior habría todo aquello que uno más deseaba.

Con el paso de los años las cosas cambian y alguien te dice que esa magia la producen aquellos que más te quieren y, la verdad, pierde algo de misterio. Sin embargo, aún siendo adulto sigue existiendo ese cosquilleo la mañana de reyes por encontrar esa sorpresa que sus Majestades han pensado para ti.

Pero, ¿qué ocurre en aquellos hogares llenos de niños donde los Reyes Magos no pueden llegar? ¿Cómo se sienten todos ellos cuando salen a la calle y ven que Melchor, Gastar o Baltasar han dejado en casa del vecino lo que ellos más querían? ¿Existen padrinos y madrinas Reales por el mundo, por Murcia, a los que les gustaría ayudar a sus Majestades para que ningún niño se quede sin al menos un regalo de los que han escrito en su carta?

La Asociación Columbares y la Asociación Reyes Magos de Verdad van a canalizar la solidaridad de cientos de personas y empresas provocando magia en 200 hogares y llevando la ilusión a los más pequeños esta próxima noche de Reyes.

Este año sí, con la celebración de la I Gala Infantil Reyes Magos de Verdad, los niños y niñas adscritos a los diversos programas sociales de nuestra entidad asistirán a una tarde mágica con actuaciones, música, merienda y con la entrega del regalo más deseado de su carta de Reyes que con tanta ilusión los padrinos y madrinas han buscado para entregárselos.

¡Qué ilusión! ¿verdad? Pero para todos; niños, padrinos, familias... Hoy que escribo este pensamiento y habiendo tenido la suerte, junto a 5 súper poderosas Reinas, de organizar esta experiencia única, es de agradecer a las instituciones públicas, empresas privadas y a tantos y tantos anónimos el entusiasmo puesto para hacer realidad esta iniciativa y por responder siempre con una gran sonrisa y un pequeño brillos en los ojos. Gracias.

La Gala Reyes Magos de Verdad llegó a la Asociación Columbares el año pasado, concretamente al hall de un modesto colegio y para 40 niños. Este año 2018 llega a un gran polideportivo con 200 niños y sus familias, en definitiva, más de 600 personas, aunque es un sentimiento agridulce, ya que no hemos llegado a todos los hogares, tenemos niños esperando a su Rey o Reina Maga.

Sé que leyendo este artículo les hubiera gustado participar, les hubiera emocionado hacer feliz a un niño que lo necesite. La Asociación Columbares y la Asociación Reyes Magos de Verdad se han comprometido con esta iniciativa y para el 2019, y sucesivos, si nos lo proponemos, no vamos a dejar a ningún niño sin su regalo, pero su regalo de Reyes de Verdad.

Espero que tengan una feliz noche de Reyes y que la magia y la ilusión lleguen a todos los hogares.