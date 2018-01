La educación igualitaria parece hoy un objetivo compartido e incluso para muchas personas alcanzado en su totalidad. Sin embargo, la convivencia de niños y niñas compartiendo aulas y contenidos no significa que se viva o eduque en igualdad. Si hacemos un análisis crítico de la situación de la Educación en España nos daremos cuenta de la pervivencia de estereotipos que perpetúan comportamientos sexistas y reproducen la misma desigualdad que existe fuera de las aulas. De ahí que sea necesaria una reflexión profunda sobre los mecanismos que, desde el sistema educativo, contribuyen a mantener la desigualdad entre hombres y mujeres.

Desnaturalizar el sexismo es un proceso largo y arduo pero los centros escolares tienen algunas ventajas. En primer lugar, son uno de los espacios privilegiados para aprender a relacionarse ya que cada día y durante horas, niños y niñas de menos de 3 años hasta chicos y chicas de hasta al menos 16 comparten experiencias y aprenden a relacionarse desde el conocimiento mutuo. Además, los niños y las niñas saben que lo que se aprende en la escuela es lo normativo, lo correcto. Por eso el profesorado tiene que ser referente de igualdad y no estereotipar los cuidados, las lecturas ni los juguetes y hay que enseñar buenos tratos, a bientratar. Tenemos que transmitir igualdad en lo que hacemos y decimos, dentro y fuera del aula. Y no podemos olvidarnos de utilizar un lenguaje no sexista que visibilice por igual las aportaciones de hombres y mujeres en todas las áreas del conocimiento para que haya también referentes femeninos, ausentes o muy escasos en los materiales educativos.

Nuestra obligación como docentes es la de enseñarles a desarrollar todas sus capacidades, sus emociones, a enseñarles que las relaciones deben basarse en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Una educación que transmite estereotipos es una educación incompleta porque conlleva un desarrollo a medias de las personas.

Pero volvamos a la cruda realidad: ¿somos, profesores y profesoras, capaces de educar en igualdad? La respuesta es no, y el motivo, la falta de formación del profesorado y de interés por parte de las autoridades educativas en desarrollar una normativa de obligado cumplimiento para todos los centros financiados con fondos públicos. Obviamente, no basta con convocar, de vez en cuando, cursos de coeducación para el profesorado que de forma voluntaria desea aplicarla en su aula. Debemos asumir la idea de que, por ley, tenemos que formarnos para poder enseñar y las instituciones públicas tendrán que facilitar los medios para poder formarnos. Hay que pasar a los hechos y dejar de hablar de educación en igualdad en abstracto.

Han pasado más de 25 años desde que se empezó a plasmar en las leyes de educación la necesidad de la coeducación, de la educación afectiva y de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La LOGSE fue la primera en plantear estos objetivos y en el preámbulo de la LOMCE podemos leer: «No es imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad».

Pero si el marco jurídico manda el desarrollo de una formación en igualdad, ¿por qué sigue dependiendo de la voluntad de los centros o de parte del profesorado?, ¿dónde está la orden ministerial que nos obligue a trabajar en este sentido? A pesar de la utilidad de programas y proyectos que se realizan en materia de igualdad, estos son insuficientes y esporádicos porque no se ha llevado a cabo una acción sistemática por parte de las administraciones y la igualdad se ha quedado en la celebración de una o dos fechas concretas (8 de marzo y 25 de noviembre), en lugar de ser un objetivo institucional, de obligado cumplimiento. Desgraciadamente, nada es obligatorio en lo referente a la igualdad.

Coeducar no es un proceso determinado; no se trata de celebrar un día concreto o realizar actividades aisladas, sino de incorporar en el proyecto de centro un Plan de Igualdad que incluya el principio de igualdad de oportunidades de modo transversal en los contenidos, espacios y relaciones, y nos facilite trabajar de forma consciente, sistemática con el fin de modificar las condiciones discriminatorias y potenciar el desarrollo de niños y niñas. Es necesario reflexionar y hacer autocrítica sobre la práctica docente y determinar si lo que se enseña y cómo se enseña produce discriminación. Debemos aceptar este reto para acabar con esta lacra y comprometernos con la igualdad porque es el camino para un mundo más justo y en paz.