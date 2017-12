Cómo mantener seguros a tus hijos en Internet

Nos encontramos inmersos en la era digital y sin duda, la forma de cuidar de nuestros hijos ha cambiado. Entre los ciberdelincuentes, el malware, el contenido explícito y otros peligros, los padres no pueden relajarse mientras sus hijos están haciendo un uso muy elevado y diario de las nuevas tecnologías. Mayores riesgos y mas complejos de solucionar para madres y padres, en muchos casos desconocedores de dichos riesgos y mucho más aún de las posibles soluciones de estos.

Algunos de los peligros a los que los niños se pueden enfrentar al navegar por Internet pueden ser el visionado de contenidos inapropiados para su edad, ser víctimas del ciberbullying (ciberacoso), hacer amistades poco recomendables e incluso sufrir engaños o timos.

Esta es una situación difícil sin una solución exacta y/o perfecta, y puede ser difícil saber por dónde comenzar. Por ejemplo, podríamos hacer uso de los bloqueos parentales o de navegadores amigables para niños, por supuesto de antivirus y mucho más, pero sin duda todo debe de comenzar por mantener una conversación abierta con los menores en la que se debe explicar de manera sencilla y clara los peligros de Internet, pero sin asustarles. Recuerda que los niños son como esponjas para la información, y no es recomendable que los estos tomen miedo a la Red de Redes.

Cuando mantengas estas conversaciones hazles saber los motivos por los que pones límites al uso de la tecnología y por qué hay restricciones en el uso de esta; déjales claro que no se trata de controlarles, sino de protegerlos y exponerlos solo a lo que es apropiado para su edad. Crea conversaciones con ellos sobre nuevas tecnologías, la ciberseguridad y reitérate una y otra vez en la importancia de la ciberseguridad.

Si tenéis ordenador en casa, algo muy recomendable sería colocar dicho ordenador en una habitación de uso común, como podría ser el salón, para así motivar un uso compartido del este y evitar que los niños accedan solos a contenidos inapropiados.

Algo a tener muy en cuenta, es que todas las medidas que toméis para la protección de los niños ante Internet y las nuevas tecnologías deben de ir en función de la edad del niño, no son aplicables las mismas medidas de seguridad para una niña de cinco años que para una niña de catorce.

Podríamos comenzar planteando una cuestión: ¿es recomendable que un niño de unos seis o siete años tenga un perfil en una red social tipo Facebook o Twitter?

Personalmente y en concordancia con muchos colegas expertos en ciberseguridad, creo que no; no debéis permitir que los niños se expongan a tan corta edad y mucho menos permitir que suban sus fotografías y vivencias, no necesitan ese nivel de exposición al mundo (aún).

Una vez que tenemos todo esto claro podríamos comenzar por bloquear el acceso a algunos sitios inapropiados según las edades de los niños. ¿Cómo? Podemos encontrar varias herramientas a tal efecto, pero también os recuerdo que navegadores como Firefox cuentan con un apartado de 'Seguridad Parental' desde el que podremos activar filtros de navegación para los menores.

Pero si lo que queremos es algo más específico y totalmente gratuito (sé que esto último es importante) os puedo recomendar una utilidad como Qustodio, herramienta que permite proteger y gestionar la actividad de un menor en Internet, tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de mesa, con el fin de mantenerlos alejados de todos los riesgos que os he comentado anteriormente.

Desde Qustodio podréis gestionar el tiempo, filtrar contenidos inapropiados e incluso el bloqueo de ciertas aplicaciones.

No se trata de invadir la intimidad de los niños, nada más lejos de la realidad, debéis tener presente que el uso de estos sistemas de control parental por parte de madres y padres debe hacerse de manera transparente y proporcionada sin vulnerar en ningún caso el derecho a la intimidad de los niños (según la edad de estos).

Ni que decir tiene que debes asegurarte de que tus propios dispositivos (tablet, smartphone u ordenador portátil) estén protegidos con una contraseña desconocida por los niños, para que ellos no puedan conectarse 'accidentalmente' cuando tú no estás cerca. Pero si tus hijos tienen su propio dispositivo, asegúrate de que hay límites para lo que pueden hacer con él e incluso para los sitios a los que pueden acceder. Para ello te recomiendo que antes de entregarle el terminal, ya hayas activado los bloqueos pertinentes, pero recuerda, según la edad del menor.

Por otro lado, debes cerciorarte de que tus hijos accedan únicamente a contenido apropiado para su edad ya sean videojuegos, películas e incluso aplicaciones; recuerda que los servicios mas demandados por los menores como puede ser YouTube cuentan con una versión 'Kids' versión específicamente creada para los internautas más peques.

¿Pueden estos sistemas de control parental y/o estas técnicas proteger por completo a nuestros niños? Creo que ya conoces la respuesta: por supuesto que no. La ciberdelincuencia crece exponencialmente en Internet, pero si seguís estos consejos, podréis estar bastante más tranquilos.