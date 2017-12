Alegría y bien para todos

Feliz Navidad, amigos! Que el buen Dios nos mande un rayo de su alegría. Les invito a compartir conmigo unas pocas reflexiones que nos ayudan a darnos cuenta de lo que estamos celebrando. Jesucristo se manifiesta como el lugar donde se encuentran el hombre que busca a Dios y Dios que busca al hombre. Él es la encrucijada en la que se cruzan el camino descendente de Dios y el camino ascendente del hombre.

En él está presente el verdadero hombre, en todo igual a nosotros. En él se halla nuestra añoranza infinita por un encuentro totalmente plenificador; en él se fortalece nuestra fragilidad y nuestra abismal pobreza; en él están nuestras lágrimas vertidas por causa de la pasión dolorosa de nuestro mundo; en él está nuestra pequeña alegría, con su temporal y pasajera satisfacción; en él está nuestra pequeñez humana, presa de las estrecheces de un mundo atormentado por toda clase de intereses contradictorios;

En él está nuestra vida, que es mortal y que se va consumiendo irresistiblemente, ocasionándonos la inseguridad y el miedo que anteceden a la sorpresa del gran encuentro.

En él está presente el verdadero Dios saciando nuestra infinita nostalgia, asumiendo nuestra fragilidad, enriqueciendo nuestra pobreza sin fondo, enjugando nuestras lágrimas, llenándonos de indecible alegría, divinizando nuestra pequeñez e inmortalizando nuestra vida mortal. El proyecto divino penetra el proyecto humano.

Todo esto late en aquel Pequeñín que se mueve, lleno de vida, en el pesebre. Él es el sacramento del encuentro entre divinización y humanización. En este momento, como niño que es, no puede mostrar aún todo lo que significa el que Dios entre a habitar en la carne humana y el que el hombre sea conducido hacia el interior de Dios.

El proceso de la encarnación se inició en la concepción de Jesús, prosigue ahora en su nacimiento, y se intensificará a lo largo de su vida, hasta culminar en la resurrección.

Todo va siendo asumido por Dios: la estrechez del seno materno, las manifestaciones todas de la vida del pequeñísimo embrión, el llanto del recién nacido, su voz, sus primeros pensamientos, su aprendizaje, sus decisiones de adulto, sus conflictos con la situación de su tiempo, su vida entera y su muerte.

Todo es asumido por Dios a medida que se desarrolla la existencia del hombre Jesús de Nazaret. Cuanto más Jesús estaba en Dios, más estaba Dios en Jesús. Cuanto más se sumergía Jesús en Dios, mayor era su condición de hombre, porque el hombre es tanto más hombre cuanto más capaz es de estar en otro.

Y estando totalmente en Dios „el absoluto Otro„, Jesús se hacía totalmente hombre.

Felicidad y gozo.



POSTDATA No ha penetrado el Cristianismo

Un escritor indio nos obsequia con esta aguda banderilla. Un día, estaba yo a la orilla de un río. Saqué del agua una piedra y la rompí. Su interior estaba completamente seco. Llevaba siglos en el agua, pero el agua no había penetrado en ella. Igual sucede con los hombres de Europa. Llevan siglos inmersos en el cristianismo, pero no ha penetrado en ellos. La culpa no está en el cristianismo, sino en los corazones cristianos.

Gandhi lo remarcó: «He visto al mundo pendiente de una revolución que inició Cristo y que los cristianos no han sabido continuar». Bernanos lanzó este desafío: «¿Sois capaces de reformar el mundo?, ¿sí o no? El Evangelio siempre es joven. Sois vosotros los viejos».