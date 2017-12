La dictadura de Hollywood en la cartelera

Contó ayer Ramón Monedero en este periódico que el último largometraje del director cartagenero Juan Manuel Chumilla-Carbajosa, Regreso al horizonte, «es una película murciana, hecha por murcianos y pensada para que la disfrute todo el mundo, aunque los murcianos es probable que le saquemos alguna miga de más». El filme está rodado en blanco y negro en lugares de la Región como el puerto de Cartagena o Portmán. Quienes la han visto han quedado maravillados con la historia que protagoniza el actor de Puerto Lumbreras Ginés García Millán, que interpreta la vida de Álvaro Ayala, un empresario que acabó arruinado viviendo en las calles de la capital de Portugal, Lisboa, pero que regresa a su tierra natal, Murcia, para recuperar a su hija.

Un familiar de Cartagena me habló ayer de esta película tras haber tenido que ir a Murcia para poder verla en el cine, ya que en la ciudad portuaria la cinta no ha llegado a las salas de proyecciones. Me contó que quedó maravillado con lo que vio y que el viaje en coche a los cines Centrofama mereció la pena. La lástima es que en la cartelera de la ciudad portuaria no está ´Regreso al horizonte´. Así que, tal y como está montado el negocio de las distribuidoras cinematográficas, a los que viven en Cartagena no les queda más remedio que ver las ´superproducciones´ americanas que Hollywood quiere que veamos: Star Wars o la última de Johnny Depp. Paradójico.