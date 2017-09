Hasta pronto, Lucas

El hombre de moda en el PSOE se llama Francisco Lucas. La paradoja es que se trata del primer perdedor de las primarias. Pero puede tener la llave para el triunfo de cualquiera de los otros dos, Diego Conesa y María González, que empataron por arriba a larga distancia de él. Lucas, con sus 544 votos, se ha convertido en el oscuro objeto de deseo de quienes han quedado en liza. ¿A qué lado se desplazará la parte sustantiva de esos votos? Comencemos por atender a la procedencia de éstos.

El grueso de la suscripciones a Lucas procede de Cieza, Los Alcázares, La Unión, Mazarrón... Detengámonos ahí. Ramón Ortiz, Juan Escudero, Manolo Sanes y Juan Durán. Ninguno es líder local del partido (Escudero ni siquiera milita ya en él), pero su influencia permanece. Sigamos: en Murcia, la antes llamada agrupación del Carmen, donde tiene su predicamento Alfonso Navarro, que es además el ´descubridor´ de Lucas. Y Espinardo, la agrupación de la actual portavoz municipal, Susana Hernández. Por supuesto, El Raal, su epicentro.

Todas esas agrupaciones pueden ser calificadas de antitovaristas. Por tanto, sobre el papel, poco podría González esperar de ellas, aunque sólo sea por la ´mochila´ de su padre y secretario general saliente, Rafael González Tovar. ¿Cabe prever un voto en bloque del 12% del desempate ´contra María´? Quizá se trate de una visión precipitada. Esas agrupaciones, a las que se señala como el núcleo duro del ´viejo aparato´ prestan, a priori, menos sintonía a Conesa que a González por una mera cuestión de ´cultura política´. Con González, más allá de las viejas discrepancias, se pueden entender y establecer acuerdos de confianza; con Conesa la conexión es más difícil, pues aparece como un outsider, una pieza imprevisible. Y, además, el de Alhama, que se echó a la carretera como palomica suelta, emulando a Pedro Sánchez, ha ido cargando a lo largo del camino con apoyos que sí parecen incompatibles al día de hoy con el perfil de esas agrupaciones, como es el caso del viceportavoz parlamentario, Joaquín López.

La portavoz municipal de Murcia, Susana Hernández, no debe estar encantada de sumarse a la candidatura que respalda otro López, Pedro, destronado en su día de la candidatura a la alcaldía de Murcia por González Tovar, pero enfrentado hoy a la línea hegemónica en el Grupo Municipal Socialista.

Puede que la agrupación murciana en la influencia de Alfonso Navarro, siempre enfrentada al tovarismo, no vea la manera de encontrar entusiasmo para dirigir su potencial de apoyos a González, pero ¿y a Conesa, que practica un discurso ajeno al modo de entendimiento tradicional en ese partido, pero que sin embargo se rodea del viceportavoz parlamentario Joaquín López, y ha arrastrado con adhesiones como las de Carlos Collado, Enrique Amat y toda la vieja cacharrería otrora referencial, en un gesto más propio de un susanista que de un pedrista?

Por su parte, Los Alcázares también parece a priori una plaza dura para González por los viejos agravios con la dirección regional a cuenta de las responsabilidades políticas por el caso Ninette en los tiempos del liderazgo de Pedro Saura, uno de los apoyos de la diputada. Pero una agrupación tan orgánica es dudoso, a pesar de todo, que se pase en bloque de la noche a la mañana al pomodernismo político de Conesa.

El caso de Cieza es significativo. La opción de Lucas obtuvo en la plaza de Ramón Ortiz un buen puñado de votos, pero no ganó, como en las otras del círculo descrito. ¿Quién ganó en Cieza? María González. ¿Es esto una señal?

Pero no me he olvidado del propio Lucas. Decíamos ayer que su posición previa, según sus más cercanos, es la de mostrar neutralidad. Pero esa actitud puede cambiar cuando se reuna con su equipo. En realidad, es obvio que no le interesa pronunciarse no vaya a ser que el resultado del sábado contradiga sus indicaciones de tal modo que su emergencia en estas primarias quede cuestionada por una posterior falta de seguimiento. Ahora bien, el despunte de Lucas lo coloca en la mejor posición para optar en el futuro inmediato a la dirección unificada de las agrupaciones de Murcia y posteriormente a unas cómodas primarias para la candidatura a la alcaldía. En el PSOE hay un vacío en este aspecto, y es posible que él pudiera llenarlo. ¿Con quién le convendría aliarse? Sobre resultados, no cabe duda que con María González, que ha obtenido el mayor número de votos en la capital y que sumados a los suyos podrían prefigurar un poder fuerte. Pero también es posible que él mismo se vea con fuerzas para ir ampliando el círculo que acaba de abrir sin necesidad de precipitarse en adhesiones tal vez prematuras.

Es claro que con Lucas ha nacido un líder, a pesar de su derrota, prevista de antemano, pues su campaña ha generado empatía. Estas primarias no concluyen con un «hasta luego, Lucas», sino con un «hasta pronto, Lucas». Y puede que le convenga cuidarse, aunque una reserva excesiva tampoco es productiva en política. Por lo antedicho, de momento es el líder de un bloque que todavía no lidera de facto, pues son otros líderes locales quienes ha recurrido a él precisamente para convertirse todos en decisivos ante la solución final.

Lucas, a pesar de su medalla de bronce, es el hombre de moda en el PSOE. Pero las modas se pasan. A ver qué hace.