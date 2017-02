Cuando tu futuro no depende de ti

Soy maestra. Allá por el año 2007 me presenté a mi primera oposición al cuerpo de Maestros en la Región de Murcia. Como casi todos los que se presentan por primera vez, no sabía muy bien a lo que iba, aunque estaba repleta de ilusión por hacer lo que más me gusta y lo que había estudiado en la universidad. Recuerdo, como si fuera ayer, ese miedo a lo desconocido e incluso a encontrarme fuera de lugar. Estudiar una carrera universitaria de maestra te otorga una formación pedagógica muy valiosa, pero no significa que te enseñen cómo funciona el sistema educativo. Eso resulta curioso. Como era de esperar, suspendí dicha oposición pero ingresé en la bolsa de interinos, por lo que tocaba esperar una oportunidad.

Mientras, seguía trabajando como administrativa hasta que un buen día, en 2008, me llamaron para un acto de adjudicación de interinos en la consejería de Educación. Me concedieron una sustitución de quince días y, sin pensarlo, rechacé mi anterior puesto de trabajo y empecé en el mundo de la docencia, mi vocación.

Fui encadenando una sustitución con otra y todo iba fenomenal; empecé a conocer compañeras estupendas, alumnos de los que yo aprendía mucho más que ellos de mí (una maestra siempre aprende), y estaba adquiriendo el rodaje y las competencias necesarias para ir mejorando en mi profesión, ya que este trabajo es un desarrollo continuo y solo se puede entender como un proceso de aprendizaje integral que aúna experiencia y formación. Sentía que todo iba fenomenal. Por fin era MAESTRA con todas las letras.

Llegó la oposición de 2009 y, tras mucho estudio, obtuve una nota bastante decente, aunque quedé sin plaza. Pero cuál fue mi sorpresa que en un uno de los tribunales debieron 'ubicar' a toda la 'flor y nata' de los aspirantes a esas plazas, puesto que los sobresalientes y notables florecían como si de un campo de amapolas se tratase. Así se lo hice saber al que era presidente de mi tribunal, pues veía injusto que en uno solo de esos tribunales se repartieran gran parte de las plazas. ¿No sería más justo que estas plazas se repartieran por tribunales como en Andalucía y que todos los aspirantes estuviéramos bajo un mismo criterio? Es algo que no entenderé nunca. Si las plazas estuvieran repartidas por tribunales, en el 2009 yo hubiese obtenido mi tan ansiado objetivo de ser maestra funcionaria de carrera y alcanzar estabilidad laboral, y más con los tiempos que corren.

No obstante, el seguir trabajando me ayudaba a 'olvidar' ese reproche. Me dedicaba a lo que amaba y, encima, me pagaban por ello. ¿Qué más podía pedir? Así fui construyendo mi futuro, comprándome una casa y haciendo planes de futuro, como gran parte de mis amigos y conocidos, esos que hemos sido atropellados por la crisis y los recortes. Tenía bastante estabilidad porque enlazaba una sustitución con otra, y ya me llegaría mi turno de superar la temida oposición. Era cuestión de tiempo y un poco de suerte.

Y sin darme cuenta, llegó el año 2012. Año de recortes en todos los sectores, pero en el educativo con más dureza si cabe. Y contra los interinos se desató una tremenda inquina desde la Administración que, a día de hoy, sigo buscándole explicación. Fue un año de miedo e inseguridad en el que ya no sabíamos si trabajaríamos el siguiente curso ni en qué condiciones. Introdujeron, encima, la perversión máxima con una imposición arbitraria de un sistema de rebaremación de listas, y despidieron a 3200 compañeros, maestros y profesores. A la administración le sobraban docentes, pero no los aeropuertos sin aviones. Por todo esto, un grupo de compañeros decidimos crear AIDMUR (Asociación Interinos Docentes de la Región de Murcia) y luchar por unas condiciones justas para los interinos de la Región. Lo seguimos haciendo de forma incansable.

En el 2013 hubo oposiciones de nuevo; estudié lo que pude entre manifestaciones y huelgas para defendernos de tantos ataques gratuitos de una consejería que no escucha y que ve a los docentes como enemigos. Es una pena pero es así. El desprecio de los sucesivos consejeros de Educación y de sus directores generales de Relaciones Humanas hacia los maestros y profesores es absoluto. Realicé mis exámenes y salí contentísima; tanto que nos fuimos a celebrarlo varios de nosotros. Llegó el día de la apertura de cabeceras y me encuentro que mi nota es 1,2. Seguía sin entender nada. No podía ser, fue mi mejor examen hasta entonces y no tengo faltas ortográficas. ¿Qué había pasado? Reclamé y mi sorpresa fue que me hicieron la media entre los exámenes y para casa. ¿En qué examen, de cualquier otra oposición, en la reclamación te hacen una media y te despachan? ¿No sería más lógico que volvieran a ver tu examen y corrigieran? Pero no. No tenemos derecho a correcciones justas y estamos sujetos a una arbitrariedad absoluta. Estamos desprotegidos.

Así llegan las oposiciones del 2016. Decido ir a por todas, matricularme con el mejor preparador de mi especialidad, estudiar todos los días, hacer todo lo que estuviera en mi mano, aunque eso significara dejar a mi familia y amigos totalmente de lado, engordar diez kilos por dejar el deporte, cosa que no había hecho hasta entonces. Llega el día del examen y no me lo podía creer, pues cae uno de mis mejores temas y un supuesto facilísimo que sabía hacer. Estaba chupado. Lo terminé, repasé faltas ortográficas y me fui a mi casa con la sensación de que todo el esfuerzo de ese año había merecido la pena. Espero en casa a la apertura de cabeceras (ya había aprendido de la vez anterior que es mejor estar en un sitio privado) y veo que no paso a la siguiente parte, tenía un 4,5. No puede ser, otra vez no, esta vez no. Era imposible, con todo el esfuerzo de ese año y que no consiguiera pasar a defender mi programación, que ya me sabía de memoria porque tenía clarísimo que pasaría. ¿De qué depende que apruebe una oposición? Está claro que de mí no depende. Jamás me había sentido así, tan engañada, frustrada y desilusionada. Incluso pensé en abandonarlo todo y dedicarme a mi otra vocación, el mundo canino. Remonté como pude, pensando en dedicar este año 2017 exclusivamente para mí y a los que tengo a mi alrededor. Con todo lo que he pasado, merezco una pausa.

Me matriculo en un curso de adiestradora canina, empiezo a viajar de nuevo, a salir, a sonreír, a ser yo misma. Pero no, la consejería de Educación tenía un as debajo de la manga. Nuevamente convocarían oposiciones al cuerpo de Maestros; dos años seguidos.

¿Ustedes piensan que no tenemos vida, que es tan pobre que la pueden manejar a su antojo o intereses? No convocaron de Secundaria por el efecto llamada y deciden hacerlo de Primaria? ¿por qué? El efecto llamada está ahí. Andalucía no convocará oposiciones de Educación Física, Infantil y Primaria (nosotros sí), la Comunidad Valenciana de ninguna especialidad y Castilla la Mancha parece que tampoco lo hará. Tan fácil hubiese sido decir: «queridos docentes interinos y aspirantes, nos hemos equivocado, no volverá a suceder». Sería un acto de humildad, pero no están acostumbrados a ello. Son incapaces.

Pero no, nuevamente las maestras seremos pisoteadas y perjudicadas por un grupo de personas que deciden sin criterio, sin conocimiento y sobre todo con mucha ignorancia. Quedan cuatro meses y según las últimas noticias todo está en el aire. Juegan con nuestras vidas, con nuestro sacrificio, como si fuéramos marionetas. Y por mucho que me esfuerce, mi futuro no depende de mí. A ellos, eso, les da igual.