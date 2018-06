Muscat agradece a Sánchez el rescate del 'Aquarius'

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha dado las gracias al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por ofrecer Valencia como puerto de atraque para el 'Aquarius' y ha anunciado que la isla enviará más suministros a este barco de rescate, gestionado por las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée.



Muscat ha insistido en un mensaje de Twitter que "Italia ha roto las normas internacionales y ha causado un punto muerto" por negarse a recibir en alguno de sus puertos a las más de 600 personas que viajan a bordo del 'Aquarius', entre ellas menores no acompañados y mujeres embarazadas.





I thank #Spain PM @sanchezcastejon for taking in #Aquarius after #Italy broke international rules and caused a standoff. #Malta will be sending fresh supplies to the vessel. We will have to sit down and discuss how to prevent this from happening again.This is a European issue -JM