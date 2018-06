El PP prevé culminar en julio la sucesión de Rajoy con Feijóo como favorito

El PP prevé celebrar en el mes de julio el congreso extraordinario del partido que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy, un encuentro que será convocado el próximo lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional.

Aunque los estatutos del partido especifican que la convocatoria deberá hacerse con un mes y medio como mínimo, en caso de urgencia este plazo pude ser de un mes.

Según fuentes presentes en la reunión, se realizará con este carácter de urgencia porque consideran que la interinidad debe durar lo menos posible, tal y como ha dado a entender el propio Rajoy durante su discurso.

Según los estatutos del PP, la Junta Directiva Nacional es el máximo órgano entre congresos y también el que tiene potestad para convocar un congreso extraordinario como el que se va a celebrar.

La reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional celebrada ayer fue un encuentro muy emotivo en el que el discurso de Rajoy, según apuntaron los asistentes, llegó a emocionar a la mayoría. Entre ellos al presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ya se perfila como el máximo favorito para suceder a Rajoy.



Rajoy se emociona al anunciar su dimisión. Vídeo: Europa Press

Por ahora, no obstante, el presidente gallego opta por guardar silencio pese a este favoritismo. Ayer, tras su salida de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional no quiso hacer ningún comentario sobre quién sucederá al líder del PP y las quinielas en las que siempre aparece su nombre, y se limitó a expresar su agradecimiento al expresidente del Gobierno por su "grandeza" y su "lealtad".

"Ha demostrado para los que no lo conocía una grandeza humana y política que creo que es muy importante", ha insistido el dirigente gallego, para quien Rajoy es ejemplo también de lealtad "a todo y a todos" desde que llegó a la política.

"Un político al que le acompaña la grandeza y la lealtad es un político atípico en la democracia española. Y se va sin perder, invicto, algo que lamentablemente sabemos que no está de moda, porque se puede estar en el gobierno después de perder las elecciones", concluyó.



Cospedal no se descarta en la carrera para suceder a Rajoy



La secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no se ha descartado este miércoles en la carrera para suceder a Mariano Rajoy como presidente de la formación y ha recalcado que aún ni siquiera se ha convocado el congreso extraordinario que debe elegir al sucesor. Según ha añadido, se trata de una "decisión personal" que tiene que tomar.

"Estamos en el procedimiento y lo que tenga que ser será, pero hoy no es el día de hablar de este tema. Desde luego no lo es para mi", ha manifestado Cospedal en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que ha recordado que hasta el lunes no se celebrará una Junta Directiva que convocará ese cónclave extraordinario.

Preguntada expresamente por su futuro y qué hará, la secretaria general del PP del PP ha respondido: "Es una decisión personal que tengo que tomar y cuando la tome la comunicaré". Según ha añadido, esa decisión depende de ella misma y de sus "circunstancias personales y familiares" porque "hay momentos en la vida en que uno se plantea lo que quiere hacer".

"Estoy en ese momento vitalmente, que es un momento importante. Por eso le digo con toda la humildad que la decisión va a depender solo de mi misma", ha recalcado la secretaria general del PP, que ha dicho además que no comparte las declaraciones del expresidente José María Aznar asegurando que hay que reconstruir el centro-derecha español.