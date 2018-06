Rajoy: "Aceptaré como demócrata la votación, ha sido un honor ser presidente"

La segunda moción de censura de esta legislatura se votará este viernes poco antes del mediodía y su aprobación implica la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como nuevo presidente del Gobierno, lo que a su vez conlleva la dimisión de Mariano Rajoy y de todos sus ministros. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha interrumpido la sesión a las 10.30 horas, y se retomará a las 11 horas, previsiblemente con la votación. Pasadas las 10.20 horas, ha tomado asiento Mariano Rajoy, que no ha asistido al comienzo del debate. "Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero no puedo compartir lo que se ha hecho", ha dicho Rajoy.

"A la vista de lo que todos sabemos podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia Pedro Sánchez será presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle", ha indicado el líder del PP.

"Ha sido un honor ser presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España. Creo que he cumplido con el mandato de la política, servir a la vida de las personas. Si alguien se ha sentido perjudicado en esta Cámara o fuera de ella, le pido disculpas. Gracias a todos, y en especial a mi grupo parlamentario", dice. "Gracias a los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos por el bien de España", ha destacado.





El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha afirmado que lo primero que tiene que hacer el PP para seguir adelante es "renovar" su liderazgo y "regenerarse", insistiendo en que es un partido "enormemente importante" para el sistema político español.

Sánchez, que, si no hay sorpresas, ganará hoy la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha insistido en que el PP no es un partido corrupto, pero no ha actuado con la diligencia que debiera para acabar con la corrupción de algunos de sus militantes y dirigentes.

El debate de la moción de censura se ha reanudado a las nueve de la mañana con la intervención de los dos últimos grupos parlamentarios: el Socialista, representado por su portavoz, Margarita Robles, y el Popular, por boca de Rafael Hernando. A ambos, y especialmente al portavoz del PP, les dará réplica Pedro Sánchez.

Hernando ha acusado hoy al líder socialista de poner "en jaque" la unidad de España al "mendigar" para su investidura el apoyo de los independentistas, a los que no se sabe qué ha prometido. "Usted quiere ser presidente a cualquier precio".

Hernando ha instado a Sánchez a decir a cambio de qué ha obtenido dicho apoyo y le ha advertido de que el PP no piensa permitir que los delincuentes tengan "ni impunidad, ni inmunidad ni indultos".

Hernando ha acusado hoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de haber sido "colaborador necesario" de la moción de censura del PSOE, por sus "acusaciones falsas" contra el Ejecutivo.

También ha reprochado a Rivera que haya "contribuido" a "desestabilizar" el Ejecutivo pidiendo elecciones anticipadas con la "colaboración mediática habitual" y ha señalado que ha sido su "deslealtad" con el Gobierno y el PP, con los que tenía un pacto de investidura, la que ha "allanado el camino" a Pedro Sánchez.

En su intervención Sánchez ha agradecido hoy el apoyo del Congreso a su investidura, y ha avanzado que la Cámara va a escribir hoy "una nueva página de la democracia en este país". En su respuesta a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, Sánchez ha garantizado que el PSOE antepondrá los intereses de los españoles a los de su partido.

"Tenemos una tarea muy importante por la cohesión social, es necesario estabilizar socialmente a nuestro país", ha avanzado Sánchez, que ha dado la gracias "de corazón".

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha reivindicado hoy la España de "esperanza y de ilusión" de 1982 y 2004 con los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y ha prometido un gobierno de "cambio" desde "la convicción, la fuerza y la responsabilidad".

Rajoy puede intervenir

Tanto a Robles como Hernando podrá contestar por tiempo ilimitado el candidato a la Presidencia, y también podría hacerlo el todavía jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Acabado el debate, se procederá a la votación, que será pública y por llamamiento. Es decir, cada diputado deberá anunciar de viva voz el sentido de su voto, y para que salga adelante, el candidato necesita reunir la mayoría absoluta de la Cámara: 176 votos, los cuales supera --se calcula que sumará 180-- después de que todos los partidos a excepción del PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y CC hayan confirmado su respaldo a Sánchez.

Así las cosas, y si no hay imprevistos de última hora, por primera vez en la reciente historia democrática triunfará una moción de censura después de que las tres precedentes anteriores (1980, 1987 y 2017) se quedaran lejos de la mayoría necesaria para expulsar al presidente de turno.

Sánchez suma los apoyos necesarios para ser investido presidente y Rajoy descarta dimitir. Vídeo: EFE Foto: EP

Tras recibir el aval del Congreso, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, deberá trasladar al Rey la decisión del Congreso. Si Sánchez supera esa mayoría absoluta, se entenderá que ha obtenido la confianza de la Cámara para ser investido presidente del Gobierno.

A partir de ahí, y según el artículo 114.2 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá presentar su dimisión al Rey, que ya nombrará a Pedro Sánchez nuevo presidente. Y cuando el líder socialista tome posesión ante Felipe VI, deberá dar a conocer la composición de su gabinete para que se publiquen los nombramientos y los ministros puedan a su vez tomar posesión.