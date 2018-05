Rajoy descarta dimitir y ve la moción como un "chantaje"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que su intención es cumplir su mandato y se ha preguntado quién va a aceptar "el chantaje" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con su moción de censura para desbancarle del Ejecutivo.

"Mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado los Presupuestos la semana pasada", ha afirmado Rajoy, para añadir que los mandatos son "para cuatro años" porque eso da "estabilidad, seguridad y certidumbre".

Rajoy se ha escudado en la confianza que los españoles le han otorgado en las últimas citas electorales para no dimitir, frente a los "atajos" que, a su entender, busca el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para llegar a La Moncloa.

"Un presidente que no tiene credibilidad para los tribunales no tiene credibilidad para la estabilidad de un país. España necesita un presidente que sea creíble, que dé confianza y estabilidad", ha advertido Robles.

Rajoy le ha contestado a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que desde que la justicia investiga la trama Gürtel él se ha sometido a tres elecciones y en todas ellas su partido ha sido la fuerza más votada. En cambio, el líder socialista, Pedro Sánchez, obtuvo en 2015 y 2016 los peores resultados históricos para su partido.

En la sesión de control del Congreso, Rajoy --que ha recibido un fuerte aplauso de la bancada del Grupo Popular a su llegada al hemiciclo-- ha asegurado que la moción de censura tiene un "acompañante" para cualquier situación, que es Podemos. Y a partir de ahí, ha proseguido, tiene dos opciones: pactar con Ciudadanos o pactar con los independentistas para un "gobierno Frankenstein".

Según el jefe del Ejecutivo, el PSOE "está diciendo" que si no le votan tendrán que pactar con Cs y adelantar las elecciones y al partido de Albert Rivera le comenta que si insiste en adelantar las elecciones tendrá que irse con los del "gobierno Frankenstein". "Les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje", ha exclamado.

De esta forma ha respondido al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien le ha emplazado a presentar su dimisión tras la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al PP a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo. "Dimita, váyase", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

El PP rechaza la dimisión de Rajoy



El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha rechazado este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se plantee presentar su dimisión ante la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE y ha preguntado al líder socialista, Pedro Sánchez, qué está "pactando y acordando" con los independentistas "para constituir ese supuesto gobierno Frankenstein".

"Nosotros representamos la estabilidad. Y he escuchado que Rajoy va a dimitir. Nada de eso. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura esta semana y nuestras posiciones", ha declarado Maillo en los pasillos del Congreso antes del inicio de la sesión de control al Gobierno, a la que acude el presidente del Gobierno, que había despejado su agenda este lunes y martes.

Preguntado entonces si está descartado que el presidente del Gobierno pueda presentar su dimisión para evitar la moción, el coordinador general del PP ha afirmado que no "nadie ha planteado eso". "No se puede descartar lo que no se plantea", ha enfatizado, para insistir en que "nunca" se ha planteado esa opción y que el "objetivo" del PP es "seguir gobernando".