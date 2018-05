Rivera 'ficha' a Marta Sánchez para impulsar una plataforma ciudadana "patriótica"

Con el paraguas de la crisis catalana, Ciudadanos ha puesto en marcha este domingo una plataforma cívica que busca sumar apoyos a la idea de unidad que tiene el partido naranja para así superar esta brecha y que España "se vuelva a dar la mano" y recupere la "dignidad".



Comienza así una gira de un año por todos los rincones del país para dar a conocer esta propuesta, que pretende superar esta crisis generada por el desafío independentista poniendo en valor todo lo que "une" a los españoles, según ha explicado el líder de Cs en la presentación de esta iniciativa que ha tenido lugar en un multitudinario acto en el Palacio Municipal de Congresos.



A partir de ahora, con esta plataforma en marcha, Rivera ha asegurado que ningún español va a tener que volver a pedir "perdón" por utilizar la bandera del país o hablar el castellano, advirtiendo que en el siglo XXI los adversarios son quienes quieren "dividir" el país y no quienes está "un poquito más a la derecha o a la izquierda".





Marta Sánchez interpreta su versión del himno de España.

Este proyecto tiene el "reto", ha dicho, de hacer compatible lo que comparten todos los españoles con su propia diversidad, llamando a todos a salir a defender "sin complejos" la España diversa, "orgullosa de su unión" y recuperar la "autoestima"., ha recalcado el presidente del partido, quien ha lamentado que a causa de los "despistes" de algunos se haya puesto "en jaque" a la nación.En todo caso, piensa Rivera que es posible darle la vuelta a esto porque existen "todos los elementos" para que España vuelva a ser "imparable".Lo que no ha hecho hoy es referencia alguna a la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , de mantener el 155 mientras analiza la viabilidad del nuevo Govern, una decisión que anoche trasladó a Rivera y al líder del PSOE Mucha bandera española entre el público y en el escenario, donde ondeaban de manera virtual, y una "gran sorpresa" que se ha reservado Cs para casi el final, la actuación improvisada deque "estrenó" hace cuatro meses no sin polémica.Primero unas palabras, entrecortadas por las lágrimas, con las que ha querido dejar claro que su intención con esta letra era compartir "sus sentimientos" con todos aquellos que, como ella, se sienten españoles.La otra sorpresa, aunque es este caso a distancia, ha sidoque ha estado también presente en el lanzamiento de esta plataforma a través de un vídeo donde ha apostado por la unidad de España frente a "este independentismo" que, según él, conduce al "racismo" y divide a la sociedad catalana y española.Lo que no ha desvelado es si finalmente aceptará la oferta deAdemás han intervenido otras personas, algunas conocidas, en representación de esa sociedad civil a la que apela Cs, como el periodista Santi Acosta, que ha contado lo que para él representa la unidad en una familia en la que también hay independentistas y en la que "hay que sacar adelante" la Nochebuena, ha ironizado.La periodista y escritora Jimena Bañuelos ha destacadotras relatar, con emoción, que ella superó una leucemia hace doce años gracias a ella.conocido por ser "el domador de chonis y canis", ha bromeado sobre el programa, y el científico cubano Eduardo López Collazo ha agradecido a España por permitirle vivir "en libertad".La plataforma "España Ciudadana" parte de un manifiesto que recoge sus principios inspiradores y sus objetivos y que destaca que ha llegado la hora de construir entre todos "un nuevo proyecto nacional para poder hacer frente al populismo y al nacionalismo"El documento apela ay a mostrar "con normalidad" los símbolos que unen a todos los españoles y anuncia que "viene la España de los ciudadanos libres e iguales". "La España ciudadana ya está aquí. Únete", anima Cs en su manifiesto.Esta iniciativa se va a desarrollar mediante encuentros, que se irán programando por toda España, y también a través de una web "interactiva" y las redes sociales.