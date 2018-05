Dimiten dos cargos de Podemos en Zaragoza

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha anunciado que pedirá la comparecencia en el pleno del alcalde, Pedro Santisteve, para que explique el viaje a Nueva York del coordinador del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Guillermo Lázaro, con dinero de las aportaciones de los concejales, según se ha conocido en una revisión de las facturas y los abonos de la tarjeta de crédito del grupo.

Guillermo Lázaro ha dimitido del cargo de secretario general de Podemos-Zaragoza y también su novia ha dejado el cargo de secretaria de Organización de Podemos Aragón a principios de abril tras conocerse la forma de pago de este viaje, de unos 3.000 euros. Ambos se desplazaron a la ciudad de los rascacielos en una visita de carácter privado que sufragaron con dinero de las donaciones de los concejales al partido, según ha publicado El Periódico de Aragón.

Fernández ha justificado esta petición para que Santisteve "deje de esconderse y explique qué medidas piensa tomar tras descubrirse ese gasto público inadecuado". Además, ha lamentado "la opacidad del alcalde, que solo se comunica con la oposición en las comparecencias y en los tribunales".

"Guillermo Lázaro no puede seguir como coordinador de ZEC" tras cargar a las cuentas del grupo municipal un viaje particular a Nueva York, ha enfatizado Fernández, quien ha incidido en que Lázaro "no duraría ni un día en el grupo municipal si hubiese gastado dinero de Ciudadanos en un viaje personal".

Sara Fernández ha recordado que el dinero destinado a los grupos municipales "debe ser destinado exclusivamente a sufragar sus gastos", por lo que "un viaje particular a Nueva York demuestra que para ZEC el dinero público sirve para fines personales".