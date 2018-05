Arrimadas recuerda los 'tuits' racistas de Torras y denuncia que viene a "dirigir un CDR"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha mostrado muy crítica con el candidato a la Generalitat, Quim Torra (JxCat), y con su discurso de este sábado en su pleno de investidura, alegando que se ha referido a la independencia y no a políticas sociales: "Usted no ha venido a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR".



Arrimadas ha opinado que Torra viene a "dirigir" un CDR (Comité de Defensa de la República) con su nacionalismo "identitario excluyente" y su objetivo de "hacer república": "Usted representa más leña al fuego".



En su intervención de réplica, ha leído algunos tuits de Torra en que "humillaba a los catalanes que se sienten españoles", y ha prometido traducirlos y enviarlos al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, para que sepan quién quiere ser presidente.



"Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país", ha dicho y ha afirmado sentir una enorme pena ante su candidatura.







.@InesArrimadas "Usted representa el nacionalismo identitario excluyente. Tras 6 meses de bloqueo, nos traen a un candidato como Torra que humilla y menosprecia a los catalanes que nos sentimos españoles. Se les ha caído la careta" #Parlament pic.twitter.com/9U8f7LvLFi — Ciutadans (@CiutadansCs) 12 de mayo de 2018

"Reconstruir puentes" con España

Arrimadas ha indicado que hoy "se ha perdido una gran oportunidad" para iniciar un "etapa de reconciliación" entre catalanes y para "reconstruir puentes" con España con un Quim Torra queLa también portavoz nacional ha considerado que el presidenciable representa al "nacionalismo identitario excluyente", como ha quedado patente con sus tuits y sus artículos en medios de comunicación, y le ha reprochado que su único objetivo sea el deal prometer hoy "construir república".le ha espetado Arrimadas al candidato.Arrimadas ha recriminado a Torra quede Cataluña y, en este contexto, ha vaticinado una etapa de "más confrontación" y de "más conflicto" en el caso de que sea investido presidente de la Generalitat.También le ha afeado su apelación al diálogo sin explicitar para qué, y le ha advertido de que primero hay que abordar elpara recoser e iniciar la reconciliación entre los catalanes tras la fractura social provocada por el "procés"."Usted hoy ha perdido una oportunidad única", porque ""Usted no puede ser nunca el presidente de todos los catalanes", le ha dicho al candidato.Arrimadas ha iniciado su discurso, que ha pronunciado casi íntegramente en castellano, recordando algunos de los polémicos tuits del candidato y algunas de sus afirmaciones en artículos de opinión, un pensamiento hacia España y los españoles que, en opinión de la líder de Cs,Por este motivo, la dirigente de la formación naranja ha garantizado que "se encargará personalmente" de hacer llegar unaque ha escrito el candidato a los máximos dirigentes de la Unión Europea.