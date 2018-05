La oposición en bloque censura a Torra y la CUP le pide "desobediencia"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha mostrado muy crítica con el candidato a la Generalitat, Quim Torra (JxCat), y con su discurso de este sábado en su pleno de investidura, alegando que se ha referido a la independencia y no a políticas sociales: "Usted no ha venido a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR".



Arrimadas ha opinado que Torra viene a "dirigir" un CDR (Comité de Defensa de la República) con su nacionalismo "identitario excluyente" y su objetivo de "hacer república": "Usted representa más leña al fuego".



En su intervención de réplica, ha leído algunos tuits de Torra en que "humillaba a los catalanes que se sienten españoles", y ha prometido traducirlos y enviarlos al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, para que sepan quién quiere ser presidente.



"Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país", ha dicho y ha afirmado sentir una enorme pena ante su candidatura.







.@InesArrimadas "Usted representa el nacionalismo identitario excluyente. Tras 6 meses de bloqueo, nos traen a un candidato como Torra que humilla y menosprecia a los catalanes que nos sentimos españoles. Se les ha caído la careta" #Parlament pic.twitter.com/9U8f7LvLFi — Ciutadans (@CiutadansCs) 12 de mayo de 2018

"Reconstruir puentes" con España

Albiol advierte a Torra de las consecuencias

?? Ninguna de las pretensiones identitarias del candidato Torra o de Puigdemont acabarán haciéndose realidad.



España es una gran democracia que ha garantizado, garantiza y garantizará la ley y los derechos de todos los catalanes.#Parlament pic.twitter.com/EUJZvcGY6Q — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 12 de mayo de 2018

Catalunya en Comú-Podem

PSC

CUP

Arrimadas ha indicado que hoy "se ha perdido una gran oportunidad" para iniciar un "etapa de reconciliación" entre catalanes y para "reconstruir puentes" con España con un Quim Torra queLa también portavoz nacional ha considerado que el presidenciable representa al "nacionalismo identitario excluyente", como ha quedado patente con sus tuits y sus artículos en medios de comunicación, y le ha reprochado que su único objetivo sea el deal prometer hoy "construir república".le ha espetado Arrimadas al candidato.Arrimadas ha recriminado a Torra quede Cataluña y, en este contexto, ha vaticinado una etapa de "más confrontación" y de "más conflicto" en el caso de que sea investido presidente de la Generalitat.También le ha afeado su apelación al diálogo sin explicitar para qué, y le ha advertido de que primero hay que abordar elpara recoser e iniciar la reconciliación entre los catalanes tras la fractura social provocada por el "procés"."Usted hoy ha perdido una oportunidad única", porque ""Usted no puede ser nunca el presidente de todos los catalanes", le ha dicho al candidato.Arrimadas ha iniciado su discurso, que ha pronunciado casi íntegramente en castellano, recordando algunos de los polémicos tuits del candidato y algunas de sus afirmaciones en artículos de opinión, un pensamiento hacia España y los españoles que, en opinión de la líder de Cs,Por este motivo, la dirigente de la formación naranja ha garantizado que "se encargará personalmente" de hacer llegar unaque ha escrito el candidato a los máximos dirigentes de la Unión Europea.El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido a Quim Torra, que "la democracia responderá como ya ha hecho con aquellos que ya lo han intentado" si decide pasar "", en su apuesta por instalarse en el "conflicto".En su intervención en la primera sesión del debate de investidura en el Parlament, el dirigente popular ha sostenido que si Quim Torra está presentando su candidatura a la presidencia de la Generalitat "es porque España es una democracia" y que, como tal, "" a todos los catalanes.Albiol se ha mostrado preocupado por la candidatura de Torra, de quien ha dicho que tiene un discurso "que es gasolina para apagar el fuego" y cuyo ""."Si piensa seguir por el camino que ha señalado, no le quede la menor duda de que su libertad acabará donde empiezan nuestros derechos", ha zanjado Albiol.El presidente del grupo parlamentario Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha pedido hoy al candidato a la investidura de JxCat, Quim Torra, que deje de "aferrarse" al "legitimismo" de la figura de Carles Puigdemont y ha considerado: "Cataluña necesita dejar de resistir y empezar a construir y ganar"."Ustedes ganaron las elecciones del 21D, de eso no hay ninguna duda. Pero tampoco hay ninguna duda de que, igual que ganaron las elecciones," en su gestión posterior, ha añadido.Ha considerado que el discurso de Torra de esta mañana "deja muchos interrogantes", aunque haya sido un "buen discurso para Puigdemont y para intentar convencer a la gente de la CUP"."Un país dividido contra sí mismo no puede subsistir", ha aseverado Domènech, antes de agregar que "la transversalidad" es lo que hace que Cataluña sea "un solo pueblo".El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha reprochado a Torra que acepte ser un president "rebajado y subordinado" a Carles Puigdemont, ha lamentado que sólo se dirija a los catalanes independentistas y le ha instado además a renunciar a la vía unilateral "".Ha considerado así que Torra será president "por gracia de Puigdemont y con permiso de la CUP", pero ha recordado que la Generalitat es "la institución más alta del país y no puede quedar subordinada a ningún planteamiento ni persona".El diputado de la CUP Carles Riera se ha mostrado crítico con el discurso de Quim Torra, por considerar que su formación y ERC desean entrar en "en lugar de apostar por "la desobediencia y la unilateralidad" para "construir la república".Riera no ha considerado convincente que Quim Torra haya expresado esta mañana su voluntad de avanzar en la materialización de la "república" catalana y de iniciar un proceso constituyente, y ha interpretado que su intención es llevar a cabo "una retirada" que implicará "emprender un nuevo ciclo autonómico".Ha recordado, en este sentido, que después de que la CUP haya reabierto el debate sobre lo que tienen que votar sus diputados en la investidura de Torra, será mañana cuando su formación decida en una reunión de consejo político si mantienen la abstención o no.Según Riera, "sólo conconseguiremos la república, y esto lo saben perfectamente, porque ¿de verdad ahora creen que hay que acatar la Constitución o los tribunales españoles?".