La edil de Madrid Rommy Arce se reafirma ante el juez en sus tuits contra los municipales

La edil de Ahora Madrid Rommy Arce se ha reafirmado este viernes ante el juez de Instrucción número 12 de Madrid en los tuits que colgó contra la Policía Municipal de Madrid tras la muerte de un mantero en Lavapiés, denunciando las políticas migratorias "racistas" que practica, según ella, el Estado español, y asegurando que es una víctima de "un ataque político".

La concejala presidenta del distrito de Arganzuela ha comparecido en calidad de investigada por un delito de injurias y calumnias cometido supuestamente contra la Policía Municipal de Madrid. También han declarado el portavoz del 'Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid', Malick Gueye, así como dos de los autores anónimos que difundieron mensajes injuriosos contra la Policía Municipal.

Tras agradecer el apoyo recibido por las decenas de personas que se han congregado a las puertas de los juzgados, la concejal madrileña ha manifestado que la presencia de todos ellos refleja que se goza de libertad de expresión para reivindicar y denunciar políticas migratorias "xenófobas" y "racistas" como "las que practica el Estado español y la Unión Europea".

"Me reafirmo en las declaraciones que hice en el tuit del 15 de marzo por el cual se nos acusa de injurias y calumnias. Vamos a seguir denunciando esas políticas migratorias", ha subrayado, expresando a continuación su solidaridad hacia "las personas sin papeles de la ciudad de Madrid que lamentablemente se encuentran en una situación de exclusión social y carentes de derechos".

Además, Arce ha afirmado que se siente totalmente respaldada por el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena. De hecho, la han acompañado los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato, Pablo César Carmona y Monserrat Galcelán.

"Somos conscientes de que es un ataque político. Y dejarles claros a nuestros adversarios políticos que no nos van a callar que no tenemos miedo ante este uso de la vía judicial para acallar cualquier voz crítica. No nos van a silenciar", ha apostillado.