La presidenta del tribunal declara que nunca evaluó el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes

La profesora que figura como presidenta del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado este jueves que no firmó dicho documento, por lo que no reconoce la firma que aparece estampada en el mismo, y que no evaluó el TFM.

Distintas fuentes universitarias han confirmado a Europa Press que la profesora Alicia López de los Mozos habría señalado a la Inspección encargada de la información reservada abierta por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que no firmó este acta que fue facilitada por el equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes el pasado 21 de marzo entre los documentos para acreditar que la dirigente madrileña había cursado estos estudios.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que la Universidad, ante un indicio de delito, como una presunta falsificación de un documento público, tiene la obligación de trasladar los hechos a la Fiscalía para investigarlo.

En la tarde de este jueves, el centro emitía un comunicado anunciando que trasladaría a la Fiscalía las presuntas irregularidades encontradas en este caso, después de abrir, precisamente, la investigación interna, y tras las últimas informaciones periodísticas que apuntaban, entre otras cosas, que no hubo tal tribunal.

El miércoles 'El Confidencial' publicó una información relativa a la presunta falsificación en la firma de dos profesoras del acta del tribunal sobre el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes y hoy también apunta a que dicho tribunal no se habría reunido como indicaba ese documento.

El acta que mostró Cifuentes tenía dos firmas falsificadas. Vídeo: Agencia ATLAS

Otras fuentes consultadas han remarcado la necesidad según la normativa de que la presidenta del tribunal sea un profesor titulado. En el caso de López de los Mozos, la página web de la universidad recoge que es profesora contratada doctoral de Derecho Constitucional.

En el acta entregado por parte de la universidad al equipo de Cifuentes el pasado 21 de marzo, figura ella en calidad de presidenta, junto a otras dos profesoras, Clara Souto, como vocal; y Cecilia Rosado, como secretaria. Otras fuentes universitarias han señalado a Europa Press que habría una segunda profesora que tampoco habría firmado.

En este documento, que ayer la Comunidad ya no facilitaba tras la polémica, aparece que el tribunal se reunió el 2 de julio, y que acordaba otorgar al alumno la calificación global de Notable, en concreto, un 7,5.

La presidenta madrileña aseguraba ayer a los medios que acudió a primera hora de la tarde ese día para exponer un resumen de su TFM, que duró aproximadamente diez o quince minutos. También admitió que no lo encontraba entre sus cosas y que seguía buscándolos.