Rajoy cumple con su primera caminata de Semana Santa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mantiene fiel a sus costumbres cada vez que visita Galicia para disfrutar de unos días de descanso. A primera hora de esta mañana ha completado la primera caminata de sus vacaciones de Semana Santa completando el recorrido de la Ruta da Pedra e da Auga que discurre entre los municipios de Ribadumia y Meis, en la comarca de O Salnés.





Caminata por los alrededores de la Armenteira, un lugar único y entrañable por el que disfrutar entre amigos. Os invito a conocerlo. MR pic.twitter.com/W2aisX6Ov6 „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 de marzo de 2018

Las vacaciones de Rajoy: Sanxenxo le gana a Doñana

Marcaban casi las diez de la mañana en los relojes cuando Rajoy iniciaba la marcha para completar en poco más de una hora y a un ritmo más lento de lo habitual, los 6 kilómetros que componen el recorrido. Lo hizo, como es habitual, acompañado del presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y marido de Ana Pastor , José Benito Suárez. A ellos, se unía también el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.Sin duda, la Ruta da Pedra e da Auga espara hacer ejercicio y relajarse cada vez que viene de vacaciones a Galicia. Tanto es así que esta marcha ya se ha convertido en una tradición para el presidente. Una cita con el deporte a la que no suele faltar cada vez que llega a Pontevedra, incluso cuando las condiciones meteorológicas no son las mejores como ya demostró en alguna anterior ocasión cuando la lluvia no impidió la visita del presidente del Gobierno a su ruta predilecta en las tierras de O Salnés.Aunque las visitas del presidente del Gobierno a Sanxenxo y a Pontevedra son bastante habituales, Mariano Rajoy había optado en los últimos años por disfrutar de los días de vacaciones de Semana Santa en otros destinos. El más repetido últimamente había sido Doñana, con sus estancias en el, en donde Felipe González estableció en 1992 la residencia de verano del presidente del Gobierno, y que han utilizado posteriormente tantocomo Zapatero y el propio Rajoy.En esta ocasión, Sanxenxo ha ganado la batalla al palacio enclavado en el famoso parque nacional y vuelve a ser elque precisamente el pasado martes cumplía 63 años.