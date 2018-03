Un juez escocés deja a Ponsatí en libertad bajo fianza

El abogado de la exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha dicho este miércoles que su cliente rechaza haber cometido los delitos que le atribuye el Tribunal Supremo: rebelión y malversación, y que los cargos tienen "una motivación política y son una grotesta distorsión de la realidad".



Así se ha expresado tras la vista en el Juzgado de Primera Instancia de Edimburgo (Escocia), después de que haya quedado en libertad con medidas cautelares para ella, y ha anunciado que se ha fijado la vista sobre su extradición el 12 de abril.



Lo ha dicho a los periodistas al salir de la tribunal, adonde Ponsatí --que no ha hecho declaraciones-- ha sido trasladada desde la comisaría de la Policía adonde se había entregado a mediodía en cumplimiento de la Orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por el Tribunal Supremo.



Según el abogado, Ponsatí ha rechazado que se produjera violencia y ha asegurado que el 1-O la población catalana "quería expresar el derecho democrático para decidir su destino".



Ha aseverado que "la brutal violencia fue responsabilidad de la policía española" y los 6.000 policías que atacaron a la población catalana, en sus palabras.



Ha trasladado que Ponsatí cree que España no garantizará un juicio justo porque no hay independencia judicial y por el abuso de los derechos de la población catalana.



Anwar ha admitido que pese a que hay una vista para el 12 de abril, queda un largo camino por delante, y ha mostrado su confianza en el sistema judicial independiente escocés.



En un vídeo colgado por su abogado en Twitter, Ponsatí ha agradecido "desde lo más hondo del corazón" a las personas que han contribuido en sufragar su defensa --ya ha recaudado más de 166.000 libras esterlinas por micromecenazgo-- y a la causa catalana.







I can confirm @ClaraPonsati has been arrested & the extradition hearing at Edinburgh Sheriff Court is likely 2take place earlier than expected btw 130 & 2pm- Clara is in good spirits & greatful 4all support