JxCat plantea de nuevo investir a Puigdemont

La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha planteado este lunes intentar de nuevo investir en el cargo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Nos llaman la lista de presidente --JxCat-- y es evidente que siempre será nuestro candidato".



Lo ha explicado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, argumentando que la detención en Alemania del expresidente abre un nuevo escenario que permite hacer pensar que esta investidura, pese a los obstáculos, es posible.



JxCat intentó investir a Puigdemont el 30 de enero, pero el presidente de la Cámara, Roger Torrent, aplazó el plenario ante las advertencias que llegaban del Tribunal Constitucional; un mes más tarde, Puigdemont renunció finalmente a su investidura en beneficio de Jordi Sànchez.



Artadi ha recordado que, cuando Puigdemont anunció su renuncia, recalcó que era una "decisión provisional" y que desde entonces JxCat ha promovido medidas para investirle como la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat para hacer investiduras a distancia.



El principal escollo a la investidura de Puigdemont es que, tanto los letrados del Parlament como el Tribunal Constitucional (TC) han establecido que el candidato a la Presidencia tiene que estar físicamente en la Cámara, y esta condición Puigdemont difícilmente la puede cumplir.



Artadi ha defendido que hay "elementos nuevos" que permiten hacer pensar que ahora la investidura sí es posible, como por ejemplo la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que el viernes instó a España a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos".



JxCat defiende que si la ONU expone que Sànchez podría haberse sometido en su día a la investidura --ahora ya no podría porque renunció al escaño--, Puigdemont también debería poder pese a su situación judicial actual.



Els 34 diputats de @JuntsXCat no hem renunciat a investir @krls.

El president no ha renunciat a la seua investidura.

Hi ha els 68 vots que fan falta? Som-hi!