Marta Rovira también se fuga de España para escapar de la acción de la Justicia

Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha anunciado en una carta que emprende "el camino del exilio" para escapar de la acción de la Justicia española. Rovira estaba citada hoy en el Tribunal Supremo para ser procesada por el referéndum del 1 de octubre.

"Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El camino del exilio", indica la misiva. "No puedo ocultar la profunda tristeza que siento de alejarme de tanta gente que quiero -y que quiero mucho-", añade.

Rovira recuerda "tantas luchas compartidas durante tantos años con personas que los mueve un único objetivo: cambiar la sociedad donde viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasear por las ciudades donde he vivido".

La diputada catalana admite que "el exilio será un camino duro" pero justifica que "cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna".

Considera que la huida "es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de levantarme en contra del Gobierno del PP, que persigue a todo el que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo establecido".

La carta finaliza con una proclama: "¡Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. Viva una República catalana para todos!".

No ténia el pasaporte retirado



La 'número dos' de ERC no tenía retirado el pasaporte ni prohibición de salir del territorio nacional en las medidas cautelares que le impuso el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cuando la ya exdiputada acudió a declarar el pasado 19 de febrero.

Tras comparecer como investigada en la causa contra el proceso independentista en Cataluña, el magistrado instructor ordenó libertad bajo fianza de 60.000 euros y comparecencias quincenales en el juzgado.

Rovira estaba citada junto a otros cinco imputados a las 10.30 horas. Los más madrugadores han sido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Dolors Bassa y Raül Romeva, los tres diputados de ERC, que han llegado al alto tribunal 45 minutos antes. Las dos primeras, junto con la 'número dos' de ese partido, renunciaron anoche a sus escaños en la Cámara autonómica.

Jordi Turull, que anoche no consiguió los votos suficientes en el Parlament para ser investido presidente de la Generalitat, y su antiguo compañero en el Govern Josep Rull han sido los terceros en llegar, diez minutos pasadas las diez de la mañana. Sin embargo, a la hora señalada por el juez Marta Rovira no se ha presentado.

A su llegada, los otros cinco investigados han sido recibidos con aplausos y vítores por parte de diputados y otros compañeros de partido de los investigados, entre ellos el portavoz adjunto de JuntsxCat en el Parlament, Eduard Pujol, y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

Hasta ayer, los seis imputados eran diputados en el Parlament y, por tanto, probables candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Esta mañana, ya únicamente son parlamentarios Turull, Romeva y Rull, ya que Forcadell, Rovira y Bassa renunciaron a su acta.