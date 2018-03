Marcha constitucionalista en Barcelona para pedir un Govern con sentido común

Miles de ciudadanos se manifiestan este domingo en Barcelona convocados por Sociedad Civil Catalana (SCC) bajo el lema 'Ahora más que nunca, seny' ('Ahora más que nunca, sentido común') para denunciar el bloqueo institucional y reivindicar el fin del proceso independentista.

Con la presencia de exprimer ministro socialista francés Manuel Valls, la manifestación ha arrancado pasadas las doce del mediodía con el apoyo de varios líderes de partidos constitucionalistas, entre los que figuran la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el presidente de Cs Albert Rivera y Juan Carlos Girauta; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa de L'Hospitalet Núria Marín.

También han secundado la marcha la actriz Rosa María Sardà; el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo; el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo; además de varios miembros de Societat Civil Catalana y dirigentes de partidos que han apoyado la convocatoria.

Las imágenes de la manifestación

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha participado en la manifestación, ha pedido al PP y al PSOE que reflexionen sobre el "bloqueo en el sistema electoral" para así permitir a Cs gobernar en Cataluña, y también les ha exigido que piensen menos en sus partidos y más en España.

En declaraciones a los medios, Rivera ha dicho que es difícil formar un gobierno para todos los catalanes "con los separatistas al frente" pero que su partido seguirá batallando en la calle y en las instituciones para gobernar en Cataluña.

Mientras, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha reivindicado también en Barcelona que el Gobierno central "ha devuelto la convivencia, la concordia y la ley" a Cataluña. Montserrat ha asegurado que "el proceso ha terminado, se ha demostrado que ha sido la gran mentira" y ha criticado el bloqueo de la investidura.

Por su parte, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha instado a los partidos independentistas a reconocer que la vía unilateral "no tiene recorrido" y que es un proceso que ha terminado. Margallo ha asegurado que la declaración de independencia no ha sido efectiva porque el independentismo no podía controlar las fronteras ni tenía reconocimientos internacionales, y ha sostenido que la independencia "sería una ruina" para Cataluña.

Asimismo, ha defendido que el bloque constitucionalista impulse un proceso de "regeneración" y intente reconciliar a la sociedad catalana.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que se manifiesta en la marcha convocada por SCC para expresar su "indignación" porque no hay Govern en Cataluña. Además, ha reclamado que acabe la aplicación del artículo 155 cuanto antes y que se forme un Govern que "debería trabajar con 'seny', es decir, dentro de la legalidad y pensando en el conjunto del país".

Sobre la investidura, el líder socialista ha criticado que el Parlament está en un "limbo jurídico" a la espera de que se invista a un presidente de la Generalitat o comiencen a correr los plazos.

Por su parte, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que ve "improbable, por no decir imposible" que se repitan elecciones en Cataluña. Albiol ha vaticinado que los partidos independentistas lograrán un acuerdo de investidura porque "saben que van perdiendo apoyos" y, a su juicio, no van a querer afrontar unos nuevos comicios.

Albiol ha reivindicado que la manifestación de SCC tiene "la voluntad de coser la división y las heridas" de la sociedad catalana, y ha recordado que el PP quiere que se pueda vivir en diversidad en Cataluña.

Quien también ha participado en la manifestación ha sido el exprimer ministro francés Manuel Valls, que ha dicho que el "proyecto separatista ha fracasado" en Cataluña porque se ha visto como Europa no lo ha apoyado.

Valls ha asegurado que "Europa no puede dar apoyo a un proyecto separatista" en un contexto europeo difícil por el crecimiento de los populismos. "No hay ni mediación ni apoyo posible a los separatismos ni a cambiar las fronteras europeas", ha afirmado, y ha añadido que espera que con el diálogo político se llegue a una solución en Cataluña.



Tercera manifestación de Sociedad Civil Catalana

Es la tercera vez que la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana llama a los catalanes a llenar las calles para evidenciar que "el pueblo catalán no es solo el de los independentistas" y reivindicar unos dirigentes políticos que piensen en el bien de todos los ciudadanos.

Las dos anteriores movilizaciones fueron masivas y tuvieron lugar también en la capital catalana en octubre, mes en el que se celebró el referéndum y se proclamó, sin efecto, la independencia en el Parlament.