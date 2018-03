Iglesias: "No es cierto que no haya dinero"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido este miércoles en el debate sobre pensiones el fin de los vetos a todas las proposiciones de ley presentadas por su grupo, que permitirían mejorar los ingresos de la Seguridad Social y garantizar el futuro del sistema de pensiones.

Así, ha mencionado no solo su iniciativa para revalorizar las pensiones al ritmo del IPC y la supresión del factor de sostenibilidad --registrada y vetada en dos ocasiones--, sino la subida del salario mínimo o el endurecimiento de la presión fiscal a las entidades financieras para recuperar el dinero del rescate bancario.

Iglesias pide al Gobierno que "deje de vetar sus leyes"

Durante su intervención, Iglesias ha defendido que "hay cuestiones que no se pueden poner en cuestión", entre las que ha encuadrado las pensiones públicas, que cree que no pueden depender "de que gobierne el partido azul o el partido morado".



Fomentar las pensiones privadas "es indecente"

"Es indecente que desde su bancada se haya dicho a los españoles que se abran planes de pensiones privados. El Estado tiene que garantizar unas pensiones dignas. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Constitución", ha aseverado.

Así, ha señalado que la preocupación de la sociedad por las pensiones --"la más alta de los últimos años", ha dicho--, "no es preocupación ideológica, es de país", y ha reclamado del Gobierno "una respuesta que se ajuste a la Constitución".

"Dicen básicamente que no hay dinero. No es cierto: se han gastado 2.000 millones en rescatar a las autopistas", ha manifestado, señalando que ese dinero es lo que costaría volver a vincular a la inflación las pensiones, así como lo que se deja de ingresar por desgravaciones relacionadas con los planes privados.

En este sentido, el líder de Unidos Podemos ha reclamado la recuperación del poder adquisitivo, que según sus estimaciones ha caído de media unos 432 euros entre 2010 y 2017, y ha puesto un ejemplo para visibilizar la diferencia entre el encarecimiento de la vida y la subida actual de las pensiones: "¿Consideran que es decente que las pensiones suban un 0,25% cuando la luz subió un 10% en 2017?", se ha preguntado.



Derogar el factor de sostenibilidad

Por último, ha pedido al Gobierno que no llegue a aplicar el factor de sostenibilidad, que ha calificado como "factor de empobrecimiento", mencionado por vez primera en la reforma de pensiones del PSOE y definido dos años más tarde por el Gobierno de Rajoy.

"Ellos (en referencia a los socialistas) ya han rectificado. No es ideológico. Hablamos de Seguridad Social, de paz social, de orden. No rompan la paz social y suban las pensiones como determina una Constitución que es de obligado cumplimiento", ha manifestado.



Rifirrafe con Rafael Hernando

Durante su intervención, el secretario general de Podemos y el portavoz del PP, Rafael Hernando, han protagonizado un rifirrafe a cuenta de las movilizaciones de los pensionistas. En concreto, Iglesias ha reprochado a los 'populares' su "falta de respeto" hacia ese colectivo, y el portavoz del PP le ha contestado acusándole de "utilizarlos".

En su segunda intervención, el líder de Podemos ha cerrado su discurso asegurando que "esa generación que ha salido a la calle reivindicando su derecho a una pensión es la que trajo la democracia a este país con pancartas y movilizaciones".

"Más respeto a las madres, padres y abuelos que trajeron la democracia. Esa generación el próximo sábado va a estar movilizándose en las calle y nosotros vamos a estar con ellos porque estamos orgullosos de nuestros abuelos, padres y madres. Yo por ellos, madre, y ellos por mí", ha defendido Iglesias.

En su turno, Hernando ha respondido Iglesias asegurando que el PP respeta "a los mayores" y que "la mejor forma de respetarlos es hablar bien de lo que han hecho". "No como usted hace continuamente cuando cuestiona lo que precisamente ellos han hecho en nuestro proceso de transición, trayendo la Constitución más evolucionada y una de las mejores del mundo", ha reivindicado.

"Respeto a los mayores y también a los que se manifiestan. Pero permítame que no esté de acuerdo con aquellos que a través de mentiras pretenden utilizar el sentimiento de estos mayores para usarlos políticamente. Esto es lo que desgraciadamente ha cambiado los últimos años desde que actores como ustedes están en la política española", ha reprochado.



ERC emplaza a PSOE y Podemos a dialogar para echar a Rajoy

Mientras, el portavoz de ERC en el Pacto de Toledo, Jordi Salvador, ha emplazado este miércoles al PSOE y a Unidos Podemos y dialogar y ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura que sirva para desalojar de La Moncloa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Y se acabó la tontería", ha sentenciado.

Salvador ha aprovechado su turno de dúplica en el debate monográfico sobre pensiones que acoge el Pleno del Congreso para subrayar que Rajoy sigue al frente del país porque los socialistas no osan dar ese paso para forzarle a dejar el Gobierno.

"A usted le está salvando que el PSOE no se atreva a presentar una moción de censura y que dialogue con Podemos para hacerlo", ha soltado, ofreciendo, una vez más los votos de Esquerra para apoyar esa hipotética iniciativa. "¿Dónde está el problema, por qué no se ponen de acuerdo? Si lo hicieran la derecha extrema y la populista (por Ciudadanos) pasaban a la oposición y se acababa la tontería", ha enfatizado.

En este sentido, el diputado republicano ha pedido a socialistas y morados que se pongan manos a la obra y dialoguen con ese objetivo porque "no es tan difícil". "Y, si no lo hacen, expliquen por qué no lo hacen", ha concluido.