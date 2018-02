El Gobierno aprueba el decreto de las oposiciones a docentes con pruebas eliminatorias

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Real Decreto que regula el acceso a la función pública docente y que establece un modelo de exámenes por etapas que, finalmente, seguirán siendo eliminatorios para defender "el principio de igualdad", según ha señalado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

"Hemos seguido defendiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad y hemos ponderado las fases de oposición y de concurso de las mismas", ha explicado el también portavoz del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al presentar el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

Méndez de Vigo ha reconocido que este es el punto donde no logró consenso en la elaboración de la nueva normativa, pues "algunas comunidades autónomas y algunos de los sindicatos" defendían que las pruebas no debían ser eliminatorias, lo que implica que tras suspender una no se puede pasar a la siguiente fase de examen, sino que todos los resultados debían computarse y hacer media para la nota final.

"El Gobierno ha considerado que sí (deben ser eliminatorias) y cuenta con el aval del Consejo de Estado y la Abogacía porque le parece que eso también va en la línea de los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha asegurado.

De este modo, el decreto establece que la calificación de la fase de oposición se calculará haciendo media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las pruebas, siempre y cuando todas ellas hayan sido superadas.

Conforme ha explicado, la aprobación del Real Decreto implica que se pueden volver a convocar oposiciones a docentes y ha avanzado, que al igual que el año pasado, cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado incluirá una cláusula por decreto ley que habilitará a las comunidades autónomas para acumular las plazas docentes que se hayan quedado un año sin convocar al año siguiente.

En esta línea, se ha dirigido a "las personas que están esperando" a que se convoquen nuevas plazas, para decirles que "tengan la seguridad y la tranquilidad de que se van a celebrar" oposiciones.

De hecho, uno de los principales objetivos del decreto es atajar la tasa de interinidad, que supera el 20% y que Educación quiere reducir a un 8% en los próximos cinco años, meta que aspira a conseguir con "la mayor oferta de empleo público docente de la historia de España, desarrollada a través de cinco convocatorias" que tendrán lugar hasta 2022 y en las que regirán las nuevas condiciones.

Para ello, la nueva normativa incrementar en el baremo de méritos de la fase de concurso la valoración de la experiencia docente previa de los aspirantes y modifica el sistema de calificación final del concurso-oposición aumentando el peso de la fase de concurso, según explica el Ministerio de Educación en un comunicado.

Entre las novedades del nuevo sistema, destaca así que para formar la puntuación global del aspirante, se ponderarán las dos fases de la convocatoria, dando un 60% a la parte de oposición y un 40% a la de concurso (ahora el reparto era 66% y 33%, respectivamente).

En cuanto a la experiencia previa, pesará hasta 7 puntos (hasta ahora el máximo eran cinco) y para calcularlos, se valorará hasta un máximo de diez años de bagaje (hasta ahora se consideraban cinco a lo sumo), con una puntuación numérica para cada uno de ellos en función de diversos criterios.

En concreto, por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos recibirá 0,700 puntos, mientras que recibirá 0,350 puntos por año en centros públicos si es en especialidades de distintos cuerpos. Además, cada año en especialidades del mismo nivel educativo valdrá 0,150 puntos, y las de distinto nivel educativo pesarán 0,100 puntos.

Asimismo, se amplía el número de temas que serán extraídos al azar por el tribunal para el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante: En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres temas (Ahora es entre dos); en las que tengan más de 25 pero menos de 51 temas, el aspirante podrá elegir entre cuatro, y en las especialidades que tengan más de 50 temas, la elección se hará entre cinco.