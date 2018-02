Guerra abierta en el PSOE por el ´veto´ a Elena Valenciano

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este miércoles que se niega a "pensar" que desde la dirección del PSOE no se postulase a la eurodiputada Elena Valenciano como posible presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo por el hecho de que la apoyó a ella en las primarias socialistas.

En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha indicado que le gustaría que Elena Valenciano ocupara ese cargo, porque es muy valorada en Europa y tiene reconocimiento y prestigio tanto dentro de los socialistas europeos como de otras fuerzas políticas.

Ha indicado que cada vez que tiene que viajar a Bruselas como presidenta de la Junta, Elena Valenciano la ayuda muchísimo. "He visto el prestigio y el reconocimiento que tiene e incluso la autoridad", ha señalado Susana Díaz, que ha añadido que le gusta que una mujer socialista española "sea reconocida y pueda ser secretaria general de los socialistas europeos, porque es bueno para el PSOE tener a alguien de esa relevancia y con ese reconocimiento dentro de las instituciones europeas".

Ha señalado que desconoce las negociaciones o elementos que está barajando la dirección federal del PSOE en relación con este asunto.

Preguntada sobre si en este asunto puede influir el hecho de que Valenciano la apoyara a ella en la primarias del PSOE que finalmente ganó Pedro Sánchez, Susana Díaz ha respondido: "Yo no quiero creer eso; no quiero ni pensarlo y me niego a pensar que sea eso".

Susana Díaz ha indicado que le gustaría que Eleva Valenciano pudiera ocupar ese puesto, pero ha recalcado que desconoce la negociación y no sabe qué elementos está barajando la dirección federal.

De otro lado, preguntada sobre si ha recibido invitación para acudir en marzo en Madrid a las jornadas que convocará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para escenificar la "unidad interna" de la formación, Susana Díaz ha señalado que todavía no ha recibido invitación y que no tiene información sobre dicho evento. Ha indicado que no ha vuelto a hablar con Sánchez desde la visita que éste realizó a Sevilla a finales de enero.

Respecto a si cree que Sánchez podrá contar en estas jornadas con sus antecesores en el cargo, como es su intención, Susana Díaz ha insistido en que ella no tiene información al respecto, pero ha apuntado que conoce bien a Felipe González, a Alfredo Pérez Rubalcaba o a José Luis Rodríguez Zapatero y sabe que siempre que sea necesario, "van a estar ahí para ayudar". Se ha mostrado convencida de que cuando se les necesite, estarán ahí, algo que ella misma ha podido comprobar.

En cuanto a la aprobación del nuevo reglamento del PSOE el pasado sábado en el Comité Federal, al que ella no asistió, Susana Díaz ha indicado que se ha hecho lo que mandató el 39 Congreso Federal y la dirección tenía la responsabilidad de diseñar ese nuevo reglamento.

Ha agregado que ella ya dijo hace tiempo que no se iba a meter en "temas internos ni orgánicos" y que siempre estaría para ayudar y arrimar el hombro. Ha insistido en que Pedro Sánchez sabe que ella está aquí para "lo que haga falta" y que cuando la necesiten, podrán contar con ella.

Susana Díaz ha señalado que si no acudió al Comité Federal fue porque tenía compromisos como presidenta de la Junta de Andalucía y su prioridad es esa tarea y la defensa de la comunidad autónoma, que tiene que aportar mucho en equilibrio y estabilidad a España en unos momentos difíciles.

"Yo estoy en lo que tengo que estar, que es en la defensa de Andalucía en unos momentos muy difíciles para España", ha recalcado la presidenta.

De otro lado, sobre la situación electoral del PSOE, Susana Díaz ha considerado que hay tiempo para recuperar la iniciativa y margen para que el partido sea lo que tiene que ser, la alternativa de gobierno en España. Ha indicado que cuando el PSOE hace lo que los ciudadanos esperan de él, la gente responde en las elecciones.