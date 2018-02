"Los idiomas no salvan vidas"

Unas 2.500 personas se han manifestado este domingo en Palma en contra del requisito del catalán en IbSalut, una protesta que ha sido convocada por el movimiento ciudadano 'Mos Movem' con la intención de "concienciar a la gente del problema".

Así lo ha explicado la portavoz de 'Mos Movem', Úrsula Mascaró, quien en declaraciones a la prensa ha asegurado que "no queremos imposiciones lingüísticas en sanidad ni en ningún sitio".

A la manifestación también han asistido, entre otros, el presidente del PP de Baleares, Biel Company; el portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) Baleares, Xavier Pericay; el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos; y el expresidente de Baleares y senador del PP, José Ramón Bauzá; quienes ya anunciaron esta semana su participación en rechazo del decreto.

En esta línea, Campos ha expresado que "la lengua jamás debe ser un requisito excluyente como está pasando" y que es una "locura" que hoy en día Baleares esté "perdiendo grandes sanitarios por culpa de la imposición del catalán". "No es nuestra lengua", agrega.

"La solución está en reivindicar la libertad lingüística. Los gobiernos nacionalistas nunca retroceden, quizás cambian los plazos, pero estoy convencido de que van a seguir imponiendo el catalán en la sanidad", ha añadido Campos.

Los manifestantes han iniciado el recorrido en la plaza de España sobre las 12.00 horas y han avanzado hasta llegar delante del Consolat de Mar, lugar en el que varios representantes de 'Mos Movem' han leído el manifiesto, coreando lemas como "Armengol dimisión"; "aso, aso, aso, no al decretazo"; "somos baleares, no catalanes" o "mérito sí, requisito no".

Asimismo, Mascaró ha sido la primera en dirigirse a los asistentes y, en especial, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a quien ha pedido que "se ocupe más de las Islas y deje a las otras Comunidades Autónomas que se encarguen de sus problemas".

Además, ha hecho un llamamiento a todos los profesionales para que "no descarten Baleares para enviar su currículum" ya que "aún no está aprobado el decreto"; y ha asegurado que "lo damos todo para que el Govern recapacite".

En cuanto a la cuestión independentista, la portavoz del movimiento ha señalado que "estas islas no son parte del imaginarios Países Catalanes". "No aceptamos la imposición del catalán no porque no nos guste, somos bilingües y nos entendemos, pero no queremos comunicarnos en catalán estándar", ha aclarado Mascaró.