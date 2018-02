Admitida la querella de la mujer que denunció que la Policía le rompió los dedos el 1-O

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Marta Torrecillas, la mujer que denunció que la Policía le había roto todos los dedos de una mano cuando trataba de impedir la votación en un colegio durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y que, posteriormente, matizó sus propias palabras en televisión reconociendo que había sufrido una inflamación.



En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado que aglutina todas las denuncias por lesiones en el dispositivo policial del 1-O en Barcelona admite a trámite la querella por presunto delito de lesiones y contra la integridad moral con agravante de odio, motivación ideológica y de género.



El abogado de Marta T. ya pidió citar como investigado a un subinspector de Policía que supuestamente le lesionó los dedos y que había sido identificado a través de las imágenes de la actuación judicial en el CEIP Pau Claris de Barcelona.



Según han explicado a Europa Press desde su representación legal, el juez todavía no le ha citado a declarar, a la espera de recibir un informe de los Mossos d'Esquadra en que se recopilarán todas las imágenes grabadas en este centro de votación.



La denuncia de Marta T. se convirtió en viral el mismo domingo del 1-O cuando diferentes medios de comunicación difundieron un mensaje que había mandado a una amiga en el que aseguraba que la Policía le había desalojado de un colegio electoral tirándola por las escaleras, arrojándole cosas y rompiéndole los dedos de la mano expresamente uno a uno. Además, afirmaba que le habían tocado los pechos y le habían pegado. "Esto es mucha maldad", remataba.



Su testimonio sirvió para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otras personalidades que apoyaban el 1-O, entre ellas el entrenador de fútbol Pep Guardiola, denunciaran la supuesta brutalidad policial. El 2 de octubre, Marta T. reconoció en TV3 que trató de impedir la acción de la Policía, que tenía el mandato judicial de requisar el material electoral, sufriendo una lesión consistente en una capsulitis, es decir, una inflamación de la cápsula articular de una mano.







La mujer q denunció q un @policia le rompió 1 a 1 los dedos de la mano, confiesa en TV3 que tiene una especie de capsulitis en un sólo dedo pic.twitter.com/miy6jKL36S — Daniel Sirera (@danielsirera) 2 de octubre de 2017

Alerta Solidària cree que es un avance

Alerta Solidària, colectivo que lleva la representación legal de esta mujer, ha dicho en un comunicado que "se trata dede aquél histórico 1 de octubre" y para determinar las órdenes de los mandos.Asimismo, considera que es un avance en el frente judicial que permitirá confirmar la tesis de "la operación de terror llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de su estado".Sin embargo, acogen esta admisión a trámite con "reticencia y todas las precauciones del mundo al saber de sobras la diferente eficacia y celeridad que se da si se trata de enjuiciar a policías o independentistas".