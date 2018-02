Francisco Granados implica a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la presunta 'caja b' del PP de Madrid

El exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ha asegurado al juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que todos los nombramientos en la Comunidad de Madrid los decidían la expresidenta Esperanza Aguirre y su segundo y, posteriormente, sucesor, Ignacio González, "y no sé si en ese orden".

Asimismo, ha señalado que todos los temas que se trataban en el Consejo de Gobierno los controlaban Aguirre y González, y que la primera decidió cambiar la gestión del Plan Prisma (Plan Regional de Inversiones y Servicios), harta de otorgar dinero a alcaldes para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones. Por eso decidió que fuera la Comunidad de Madrid quien se encargara directamente de esas obras a través de Prisma.

El exsecretario general del PP también ha asegurado este lunes que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral "paralela" para Esperanza Aguirre fuera de la contabilidad legal del partido y que dirigió Ignacio González.

El presunto cabecilla de la trama Púnica ha dicho a preguntas de los medios de comunicación que es "consciente" de la existencia de esta "campaña de refuerzo" que se llevó al margen del ámbito regional del Partido Popular en Madrid y que se pagó a través de gastos de publicidad que se cargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid.

Respecto a la empresa pública Arpegio, Granados ha precisado que Aguirre decidió delegar toda la responsabilidad en el exconsejero delegado Eduardo Larraz, también imputado en Púnica, y por eso él se desentendió de esta empresa.

Larraz está investigado en la trama por las presuntas irregularidades en estas compañías y ya declaró en sede judicial para aclarar la procedencia de los 146 lingotes de oro, valorados en casi dos millones de euros, guardados en una cuenta en Suiza.

La llegada de Francisco Granados a la Audiencia Nacional. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EP

Además, en un momento determinado de su interrogatorio, que ha comenzado a las 10.00 horas, ha afirmado que el expresidente Ignacio González y su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, mantuvieron una relación sentimental, situándola entre los dirigentes con poder decisorio en Madrid.

Francisco Granados declara a petición propia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por la pieza relativa a la presunta financiación irregular de la formación popular madrileña.



Cifuentes anuncia una querella



Cristina Cifuente ha asegurado que no le importa "nada" lo que diga el exconsejero regional y ha defendido que no tiene "absolutamente nada que ocultar".

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que después "de tener conocimiento a través de los medios de comunicación de las declaraciones efectuadas hoy por Francisco Granados", Cifuentes "va a ejercer ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

En este sentido, presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en los Teatros del Canal, la dirigente madrileña ha recordado que Granados es "una persona que está siendo juzgada en estos momentos por diversos procedimientos judiciales y que ha estado en la cárcel más de dos años". "Es un presunto delincuente y supongo que todas esas declaraciones que él está haciendo tienen mucho que ver con su estrategia de defensa", ha indicado.

Cifuentes lo único que quiere respecto al exconsejero regional o respecto a cualquier otra persona de su partido o de otro que haya estado en un procedimiento de corrupción es que "la Justicia actué cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades".

La presidenta autonómica ha asegurado que "ya daba por hecho que el señor Granados" en su estrategia de defensa intentaría "involucrar a todo el mundo". "Respecto a mi trayectoria, a mí todo el mundo me conoce. Yo soy una persona que siempre he tenido tolerancia cero contra la corrupción", ha defendido, para a continuación asegurar que así lo está demostrando "en el día a día".

En este punto, ha hecho hincapié en que su Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía "todos los asuntos del tema del Canal de Isabel II". Cifuentes ha insistido en que es una persona "transparente" y que su "declaración de bienes o de no bienes" está ahí.

La dirigente madrileña ha incidido en que ella no tiene "nada "y por tanto no tiene "absolutamente nada que ocultar". Por ello, "lo único que espera es que la Justicia actué cuanto antes contra todos los presuntos delincuentes sean del partido que sean".

"A mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente que ha salido de la cárcel y que ahora está viendo que dice para poderse librar de él. A mí me da exactamente lo mismo", ha defendido.

Cifuentes ha hecho hincapié en que ella lleva dos años como presidenta del PP de Madrid y aunque ha participado desde hace "muchísimos años en política como diputada" en la Asamblea "nunca había tenido responsabilidad de gestión".

En este punto, ha indicado que se responsabiliza "exclusivamente" de su etapa de gestión y ha recordado que nunca ha pertenecido a los Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González o Alberto Ruiz-Gallardón. Para Cifuentes "lo que han hecho los demás si está mal lo deben pagar ante la Justicia".

"El señor Granados que diga lo que le parezca, yo no voy a entrar a comentar cada una de las cosas que diga. Yo lo que quiero es que la Justicia actúe lo más rápidamente posible y quien haya metido la mano en la caja que lo explique", ha concluido.