Detenido el narco Sito Miñanco en una operación antidroga en Algeciras

La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional ha desarrollado este lunes un operativo en el que ha detenido al histórico narcotraficante Sito Miñanco en Algeciras. El arrestado tenía un juicio pendiente en los próximos días en la Audiencia de Pontevedra.



El operativo policial está dirigido por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y se desarrolla en diferentes puntos de España: Galicia, Algeciras, Málaga y Madrid. Han resultado heridos dos agentes de los GEOS de la Policía al recibir varios impactos de bala cuando realizaban un registro en un domicilio de la localidad madrileña de Collado Mediano, relacionada con la red del narco gallego.





?? Detenido Sito Miñanco en una macrooperación contra el narcotráfico. Hasta el momento 29 personas arrestadas -7 en Málaga, 5 en Cádiz, 1 en Sevilla, 6 en Madrid, 10 en Pontevedra-. La investigación continúa abierta. pic.twitter.com/LAfBds3Hc8 — Policía Nacional (@policia) 5 de febrero de 2018

??Macrooperación contra el narcotráfico en varias provincias. Decretado secreto de sumario. Esperamos la rápida recuperación de los compañeros del GEO heridos en el dispositivo. pic.twitter.com/V6JNirVewe — Policía Nacional (@policia) 5 de febrero de 2018

También en Cambados

El operativo, contiene órdenes de detención contra un total de 40 personas. Laprincipales 'lugartenientes' del cabecilla de la red,. La Policía no descarta más detenciones.El operativo ha. Uno de ellos fue trasladado al hospital Puerta de Hierro por un impacto de bala en la clavícula y su vida no corre peligro. Al menos(Madrid), donde los policías entraron a a realizar una detención y fueron recibidos a tiros, según informa la Audiencia Nacional.Dentro del mismo operativo se están produciendo diversos registros en Cambados. Entre ellos, el de la inmobiliaria. En esta operación no se buscaba droga, sino descabezar la importante organización de narcotráfico atribuida a Sito Miñanco, según informaron estas mismas fuentes. Si bien otras fuentes relacionan el operativo con un barco de 3.800 kilos de cocaína intervenido hace unas semanas. Los delitos que inicialmente se les atribuyen son tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.La. Las detenciones han sido practicadas por los grupos de Udyco 32 y 33, así como los equipos Greco de Galicia y Costa del Sol. Está previsto que los detenidos pasen a disposición de la juez Carmen Lamela, que dirige esta investigación, este miércoles.