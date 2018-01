El alcalde de Pedrera: "Me gustaría ver gente fusilada"

El alcalde de Pedrera (Sevilla), Antonio Nogales (IU), ha criticado la "bajeza moral" del PSOE y de su secretaria provincial en Sevilla, Verónica Pérez, por "intentar sacar tajada política" de la situación que se vive en el municipio tras los altercados del pasado fin de semana pidiendo su dimisión por sus manifestaciones en una asamblea con vecinos.

Nogales se ha pronunciado de este modo en su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, después de que Verónica Pérez haya exigido su "dimisión inmediata" por afirmar públicamente "delante de sus vecinos que le gustaría ver a gente fusilada", declaraciones que Pérez considera "irresponsables e incendiarias que agravan el clima de convivencia en el pueblo".

El alcalde de Pedrera replica a Pérez que realizó estas manifestaciones en el marco de una "asamblea complicadísima" ante una "multitud enfurecida dirigida por sus compañeros del PSOE local" con la única intención de "poner en contradicción los intentos de algunos vecinos de tomarse la justicia por su mano, entre ellos los concejales del PSOE".

Nogales asegura que "había perdido toda esperanza en el PSOE de Pedrera y su grupo municipal pero seguía confiando en la cordura y sensatez de algunos socialistas, mucho más de su dirección provincial", al punto que esperaba que "llamara al orden a sus compañeros de Pedrera que han encabezado, provocado y apoyado los actos xenófobos y racistas que se produjeron el pasado fin de semana en los que además sus concejales animaron a la gente a desplazarse a mi domicilio para insultarme".

"Ironías de la vida, el PSOE de Pedrera me acusa de proteger a los rumanos, de darles dinero, de darles trabajo, de permitirles todo, de pagarles el agua y la luz... y Verónica Pérez me acusa de querer fusilarlos", añade el regidor y diputado provincial de IU, que subraya que "la bajeza moral de esta mujer y del PSOE no tiene límites y no repara en intentar sacar tajada política de esta situación".

Nogales ofrecerá una rueda de prensa a las 10,30 horas en la Diputación de Sevilla junto al coordinador provincial de IULV-CA, Manuel Lay, para "rebatir y criticar la tergiversación que desde el PSOE" están haciendo de su intervención en la asamblea vecinal.