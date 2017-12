Las anécdotas de la jornada electoral en Cataluña

Las elecciones catalanas del 21-D se están desarrollando dentro de la normalidad, más allá de las circunstancias atípicas que ya se conocía: un día laborable y con un candidato en la cárcel, Oriol Junqueras, y otro huido en Bélgica, Carles Puigdemont.



Sin embargo, la jornada también ha dejado algunas anécdotas e imágenes, que en algunos casos han rebajado la tensión con la que Cataluña vive otros comicios decisivos.



La joven que 'cede' el voto a Carles Puigdemont

Avui és un dia molt important, no per la Catalunya d'avui sinó per la #Catalunya del futur. I tu Laura representes aquesta albada d'esperança. És el moment que la República dels ciutadans jubili la monarquia del 155 #JuntsxCat #21D pic.twitter.com/5v9Meq0qJE „ Carles Puigdemont ? (@KRLS) 21 de diciembre de 2017

Las mechas pueden esperar

Gente auténtica a las puertas del colegio electoral en L'Hospitalet. Gracias señora por su energía y su cariño. Cataluña somos todos. #21D pic.twitter.com/MXqSWoB5xM „ Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de diciembre de 2017

Votando de amarillo

Sols el poble salva el poble pic.twitter.com/zaMHzpAN78 — NaKi #dempeus (@NaKiSeRGi) 21 de diciembre de 2017

D'acord, no hi portaré un llacet groc per votar pic.twitter.com/R7nZWYUSBy — Chema Clavero (@jm_clavero) 21 de diciembre de 2017

A votar con barretina

Un hombre vota con barretina. Foto: Reuters

Balaguer tapa cuadros de políticos

La Junta Electoral exige tapar cuadros de políticos en un colegio de Balaguer (Lleida) https://t.co/8zXNKRx2Su pic.twitter.com/wEaxp0jifQ „ Europa Press (@europapress) 21 de diciembre de 2017

, una joven de 18 años, votó en el colegio electoral de Les Planes (Barcelona) asegurando que lo hacía en el lugar del expresidente catalán. "Creo que se lo merece más que nadie porque", ha afirmado Sancho, tras criticar que Puigdemont "esté exiliado" en "pleno siglo XXI".Puigdemont, al que fue a visitar a Bruselas hace unos días, le ha agradecido el gesto y "estaba muy orgulloso de que alguien joven como yo haga esto por él", según ha dicho.Otra de las imágenes de la jornada la ha protagonizado una simpatizante de Ciudadanos, que. La anécdota ha ocurrido junto al colegio Santa Marta de L'Hospitalet de Llobregat, donde ha votado Rivera.Elha sido el color que los independentistas han usado para protestar contra las actuaciones judiciales y las órdenes de ingreso en prisión contra parte de los investigados por diferentes delitos presuntamente cometidos durante el 'procés'.Por eso, el uso de lazos o detalles de este color en los colegios electorales había sido criticado por parte de los no independentistas, al entender que no respetaba la neutralidad que debe presidir una jornada como esta. Sin embargo,al ejercer su derecho a voto, como se puede ver en las redes sociales.Un votante ha acaparado también el foco de las cámaras alantes de introducirlo en la urna. La imagen se captó en el colegio electoral de Ausiàs March de Barcelona, el mismo centro en el que la candidata de Ciudadanos,iba a ejercer su derecho a voto.La Junta Electoral ha obligado a la pintora Aida Martí a, en el que aparecían imágenes de políticos catalanes en el Ayuntamiento de Balaguer, que es este jueves es colegio electoral en las elecciones al Parlament.La autora ha explicado a Europa Press que hace unos días, a petición de la junta electoral tapó los cuadros y colocó unos carteles en los que podía leerse frases comoy que estos carteles los ha tenido que quitar "porque lo ha pedido un apoderado de Ciudadanos"."Me han dicho que si no los retiraba se podía impugnar la mesa, yo no quería, es casualidad que la sala sea colegio electoral y que sean retablos de políticos, con imágenes de ocho políticos: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol Mariano Rajoy , según ha detallado.