Puigdemont no aclara si proclamó la independencia y el Gobierno no da por válida la respuesta

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no ha contestado de manera clara al requerimiento que le mandó el Gobierno de Mariano Rajoy para conocer si había declarado o no la independencia y ha recordado que tiene un segundo plazo, hasta este jueves, para que ofrezca una nueva contestación.



"La primera pregunta (sobre la declaración unilateral de independencia) era clara y parece que la respuesta no lo es tanto", ha dicho el ministro a los medios de comunicación antes de inaugurar el acto conmemorativo del 25 aniversario del Tratado de Madrid organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).



Catalá ha explicado que en el requerimiento que mandó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy a Puigdemont se pedía que aclarase si el pasado martes había declarado unilateralmente la independencia de Cataluña para después dejarla en suspenso o no, así como que comunicase "las medidas que iba a adoptar para retomar el orden constitucional y el cumplimiento de sus obligaciones".



"La carta que se ha recibido parece que no va en esa dirección por tanto no responde a lo que se le ha solicitado", ha dicho el ministro de Justicia, al mismo tiempo que ha precisado que aún es "un poco pronto, prematuro" para tomar las "decisiones que en consecuencia se pueda adoptar", ya que hay que esperar al "análisis" del contenido de dicha misiva. Aún así, ha indicado que tendrá "la respuesta oficial del Gobierno en las próximas horas".



El presidente catalán ha remitido una carta este lunes en la que no ha precisado si proclamó o no la independencia en el Parlamento catalán el 10 de octubre y ha emplazado al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a concretar una reunión "lo antes posible para explorar los primeros acuerdos" para resolver el conflicto en Cataluña.





Asimismo, ha apuntado que en el requerimiento del Gobierno se le daba un segundo plazo, hasta este jueves, para que Puigdemont