Puigdemont: "No sería una buena idea detenerme"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido que los Mossos d'Esquadra tendrán que retirar urnas durante la jornada del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre si reciben el mandato de un juez, aunque considera que esa hipotética situación iría "contra toda lógica policial".

"Si reciben el mandato de un juez, deberán cumplir el mandato, pero dudo mucho que el 1 de octubre, con millones de personas queriendo votar, se pueda primera que la acción policial sea retirar unas urnas", ha explicado Puigdemont en una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta recogida por Europa Press.

Durante la entrevista, que fue grabada el pasado viernes, Puigdemont ha negado estar "desobedeciendo", y ha evitado pronosticar si será detenido antes del día del referéndum. "El fiscal general del Estado creo que ha admitido esa posibilidad. No me gustaría, pero si tiene que pasar vamos a hacer frente a cualquier situación, pero no creo que sea una buena idea", ha afirmado.